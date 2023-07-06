Через влучання блискавки на Говерлі загинули дівчинка та чоловік: ще одну туристку врятували
Джерело:ДСНС
На Говерлі 6 липня трапився трагічний випадок. Внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка.
На жаль, їх не вдалося врятувати. Гірські рятувальники, прибувши на місце, виявили, що туристи вже померли.
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На Говерлі загинули двоє людей
У ДСНС повідомили, що на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей. Повідомлення про постраждалих надійшло 6 липня о 14:53 від медиків.
Вони розповіли, що на синьому маршруті в результаті влучання блискавки постраждали троє людей, серед яких – дівчинка орієнтовно 11 років.
Рятувальники спустили тіла загиблих: відео
До місця події одразу скерували гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта.
Прибувши до місця події, вони виявили тіла дівчинки та чоловіка. Туристи вже були без ознак життя. Жінка, яка була разом з ними, вижила. Інші учасники туристичної групи супроводили постраждалу до поста Заросляк.
Вона була в шоковому стані. Туристку передали медикам, які надали їй необхідну допомогу. Загиблих рятувальники також транспортували до поста Заросляк.
На Говерлі загинули двоє людей / Фото ДСНС
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Як діяти під час грози
- Якщо гроза застала вас вдома, то слід зачинити двері та вікна.
- Не варто паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій, адже вітер може їх повалити.
- На вулиці не слід ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Також варто перебувати якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач.
- Якщо грозу супроводжує штормовий вітер, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.
- У разі перебування на відкритій місцевості важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику.