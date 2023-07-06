Через влучання блискавки на Говерлі загинули дівчинка та чоловік: ще одну туристку врятували

На Говерлі 6 липня трапився трагічний випадок. Внаслідок удару блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка.

На жаль, їх не вдалося врятувати. Гірські рятувальники, прибувши на місце, виявили, що туристи вже померли.

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На Говерлі загинули двоє людей

У ДСНС повідомили, що на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей. Повідомлення про постраждалих надійшло 6 липня о 14:53 від медиків.

Вони розповіли, що на синьому маршруті в результаті влучання блискавки постраждали троє людей, серед яких – дівчинка орієнтовно 11 років.

Рятувальники спустили тіла загиблих: відео

До місця події одразу скерували гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта.

Прибувши до місця події, вони виявили тіла дівчинки та чоловіка. Туристи вже були без ознак життя. Жінка, яка була разом з ними, вижила. Інші учасники туристичної групи супроводили постраждалу до поста Заросляк.

Вона була в шоковому стані. Туристку передали медикам, які надали їй необхідну допомогу. Загиблих рятувальники також транспортували до поста Заросляк.

На Говерлі загинули двоє людей / Фото ДСНС

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Як діяти під час грози

Якщо гроза застала вас вдома, то слід зачинити двері та вікна.

Не варто паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій, адже вітер може їх повалити.

На вулиці не слід ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Також варто перебувати якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач.

Якщо грозу супроводжує штормовий вітер, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

У разі перебування на відкритій місцевості важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику.



Поради, як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу