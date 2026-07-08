Говорили більше як годину, – Зеленський про зустріч із Навроцьким
Володимир Зеленський 8 липня зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Розмова відбулася на полях саміту НАТО в Анкарі.
Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.
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Що сказав Зеленський про зустріч із Навроцьким?
Володимир Зеленський наголосив, що розмова із Каролем Навроцьким була важлива і потрібна. Президенти говорили більше як годину.
Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано,
– сказав президент.
Глава держави також наголосив, що як Україні, так і Польщі потрібні лише сильні відносини.
"Домовилися продовжити діалог", – резюмував український лідер.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Кароль Навроцький також мали розмову в Анкарі 7 липня. Польський очільник, коментуючи її, зазначив, що його позиція стосовно напружених питань, зокрема УПА, залишається незмінною. При цьому Навроцький запевнив, що Варшава готова до діалогу та відчуває спільну загрозу з боку Росії.