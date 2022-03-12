Говорили понад годину: Шольц і Макрон провели нову розмову з Путіним щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон провели нову розмову з президентом країни-агресорки Путіним. Лідери зідзвонились з кровожерливим вбивцею 12 березня.

В адміністрації Олафа Шольца повідомили, що розмова тривала 75 хвилин. Зазначається, що обговорювали війну в Україні.

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Про що європейські лідери розмовляли з Путіним

В офісі канцлера Німеччини підкреслили, що було домовлено не розкривати деталей розмови.

Канцлер і президент Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні і переходу до врегулювання дипломатичним шляхом,

– зазначили в адміністрації канцлера ФРН.

До слова, вранці перед цим Олаф Шольц спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Разом з тим в Єлисейському палаці ще не оприлюднили комюніке за підсумками розмови.

Що кажуть орки

У Кремлі тим часом цинічно повідомили, що "розглянули питання, пов'язані з опрацьовуваними домовленостями для реалізації вимог Росії щодо України".

Окупанти не посоромились заявити, що їхній оскаженілий лідер розповідав європейським співрозмовникам про нібито "зрив націоналістичними батальйонами операцій з порятунку цивільного населення" і буцімто "порушення українськими військовими міжнародного гуманітарного права" та інші нісенітниці.

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