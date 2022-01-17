Говорили про загрози: Наєв зустрівся з начштабу Об'єднаних сил Збройних Сил Британії

Командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв провів зустріч з начальником штабу Об'єднаних сил ЗС Великої Британії Джо Баттерфіллом. Військові обговорили безпекову ситуацію поблизу кордонів України.

Генерал-лейтенант Наєв проінформував бригадного генерала Баттерфілла про загрозливі напрямки для України. Британія та Україна домовились обмінюватись інформацією щодо зміни ситуації.

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Україні потрібна консультативно-дорадча допомога Британії

Задля набуття повних оперативних спроможностей, нам потрібна ваша консультативно-дорадча та експертна допомога з питань порядку роботи Об'єднаного оперативного центру, а також з планування вогневого ураження противника,

– зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв наголосив, що цінує стратегічні відносини з Великою Британією, особливо важливе їхнє значення під час протидії російській агресії. У Лондоні, натомість, готові розширяти практичну допомогу.

Британія готова розвивати співробітництво

Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво у цьому контексті, а також обмінюватися набутим досвідом у ході ведення бойових дій,

– підкреслив Джо Баттерфілл.

Генерал-лейтенант Наєв зазначив, що сьогодні, як перед британцями, так і перед українцями стоять непрості виклики. Проте, співпрацюючи разом, країни досягали дивовижних результатів.

До теми У НАТО готові говорити з Росією про скорочення озброєння

Британію представляв бригадний генерал Баттерфілл / Фото Командування ОС ЗСУ

Велика Британія про агресію Росії в Україні:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 січня провів телефонну розмову з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

Головною темою була безпекова ситуація в Європі та напруження поблизу кордону України.

Одразу після засідання Ради Росія – НАТО у МЗС Британії повідомили, що єдиний шлях для Росії – це деескалація та участь у конструктивному діалозі.

Про те, що Росія перейшла до нових погроз після провалених перемовин, дивіться у WTF: