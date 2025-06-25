Говорили про завершення війни, – Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Гаазі. Очільник ОП сказав, що розмова лідерів стосувалася завершення війни в Україні

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака у його телеграм-каналі.

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Про що говорили Зеленський і Трамп на зустрічі

Андрій Єрмак розповів, що відбулася дуже тепла і конструктивна зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди (про корисні копалини – 24 Канал).

Глава Офісу Президента подякував президенту США та всьому американському народу за підтримку нашої країни.

"Правда і справедливість завжди перемагають", – резюмував посадовець.

Що ще відомо про зустріч президентів України та США