Говорили про завершення війни, – Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського і Трампа
- Зеленський і Трамп обговорили завершення війни в Україні та питання світової безпеки на зустрічі в Гаазі.
- Єрмак подякував США за підтримку України та зазначив важливість співпраці, зокрема в оборонній та економічній сферах.
Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Гаазі. Очільник ОП сказав, що розмова лідерів стосувалася завершення війни в Україні
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака у його телеграм-каналі.
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Про що говорили Зеленський і Трамп на зустрічі
Андрій Єрмак розповів, що відбулася дуже тепла і конструктивна зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.
Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди (про корисні копалини – 24 Канал).
Глава Офісу Президента подякував президенту США та всьому американському народу за підтримку нашої країни.
"Правда і справедливість завжди перемагають", – резюмував посадовець.
Що ще відомо про зустріч президентів України та США
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту в Гаазі тривала приблизно 50 хвилин.
Український лідер, висловлюючись про зустріч, зауважив, що зустріч з Трампом вийшла тривалою та змістовною, і вдалося охопити дійсно всі значущі питання. Зокрема, це і захист українців та шлях до припинення вогню.
Дональд Трамп назвав зустріч "приємною". Американський лідер зазначив, що Зеленський "був дуже милим, як ніколи".