Говорити, що ми – рука Сороса – це перебільшення, – Томаш Фіала

Новий власник "Української правди" та гендиректор Dragon Capital не заперечує, що знайомий з Джорджем Соросом та працював з ним разом. Проте розмови про те, що Фіала є рукою Сороса – перебільшені.

Про це Фіала розповів в інтерв'ю. Він зауважив, що в управлінні компанії гроші Сороса становлять лише 2 %.

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Гроші Сороса займають 20 мільйонів, – Фіала

Говорити, що ми якась рука Сороса – це перебільшення. У нас в управлінні своїх грошей і грошей співінвесторів близько 1 мільярда доларів, і в них гроші Сороса займають 20 мільйонів,

– наголосив Фіала.

Щодо особистого спілкування з Соросом, то Фіала зазначив, що вони познайомились у 2014 році в Нью-Йорку. Під час зустрічі директор української інвестиційної компанії познайомив американця з тим, що відбувається в Україні – зокрема, у сфері макроекономіки та інвестицій. Вже через тиждень після цього колеги Сороса заявили про побажання оформити інвестфонд.

Компанія Сороса вклала 30 мільйонів доларів

За словами Фіали, тоді компанія Сороса вклала в Dragon Capital New Ukraine Fund 30 мільйонів доларів. Окрім цього, Сорос інвестував ще 10 мільйонів доларів у компанію Dragon Capital з нерухомості – NUPEH. Їй належить 5 об'єктів у Києві.

Фіала наголосив, що Сорос "не подарував гроші, а інвестував їх", отож компанія вже виплатила йому чималі дивіденди.

Фіала став власником "УП" наприкінці травня

Фіала охарактеризував Сороса, як налаштованого "антиросійськи та антидиктаторськи". Інвестор та філантроп хоче, аби Україна нарешті відірвалась від радянського минулого.

Зазначимо, що 26 травня стало відомо, що Томаш Фіала став новим власником "Української правди". Усі корпоративні права на видання та всі його активи перейшли до групи компаній Dragon Capital. Команда ЗМІ та керівництво продовжать роботу у звичайному форматі.