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      Говорити про замовне вбивство Тимчука з політичних мотивів не варто, – кримінолог

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      Версії загибелі Дмитра Тимчука проаналізувала експерт-кримінолог
      Версії загибелі Дмитра Тимчука проаналізувала експерт-кримінолог / Veterano.com.ua

      В ситуації з загибеллю нардепа Дмитра Тимчука варто висувати та перевіряти всі версії інциденту, що слідство і робить. Але в обстановці, в якій загинув політик, говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто.

      Тимчука з вогнепальним пораненням знайшла 19 червня його дружина у них вдома. Поки доїхала "швидка", нардеп помер. Слідство припускає, що Тимчук міг застрелити себе з необережності, коли чистив свою нагородну зброю. Проте ще є версії про вбивство або самогубство.

      Дізнайтеся, чому версія про випадковий постріл Тимчука виглядає сумнівною

      "Робочий день, сімейне помешкання, в якому, як я зрозуміла, було три особи – загиблий, дружина і особа жіночої статі. В такій обстановці говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто. Хоча, з огляду на діяльність та статус загиблого, така версія повинна також розглядатись слідством", – написала у Facebook юрист, експерт-кримінолог Ганна Маляр.

      Чи справді Тимчук чистив зброю?

      Вона зауважила, що слідству буде дуже просто відповісти, чи справді Тимчук чистив зброю перед загибеллю. Адже чистка зброї потребує спеціальні рідину, пасту, щітку, ганчірку тощо. Тож на місці події ці засоби або є, або їх немає.

      Але навіть встановлення факту чистки зброї не означає беззаперечно, що в процесі чистки стався постріл. Міг статись, а міг постріл бути здійснений і пізніше,
      – зауважила експерт-кримінолог.

      Чому важливе місце поранення на тілі Тимчука?

      Місце вхідного отвору від кулі та канал поранення несуть багато важливої інформації. Експерт навела приклад, коли у 2018 один депутат Київради чистив зброю і справді необережно завдав собі поранення в живіт.

      Відчуваєте різницю? Живіт і голова. Якщо поранення в голову, то ви ж розумієте, що ймовірність необережності, хоч і залишається, але зменшується, а вірогідність прицільного пострілу збільшується,
      – пояснила Маляр.

      Читайте також: Тимчук надійно тримав фронт інформаційної війни, – Зеленський

      Судово-медична та балістична експертизи зможуть дати відповідь на питання, чи можливо завдати такого поранення власноруч, і чи відбулося це в процесі чистки зброї.

      Юрист зазначила, що вже зараз можуть бути перші відповіді на питання про причини загибелі Тимчука, якщо опитати людей, які перебували у квартирі, та дізнатися в них про обставини, що передували пострілу:

      • в якому стані був нардеп 19 червня та останні півроку,
      • з ким і про що говорив у день загибелі,
      • чому 19 червня не пішов на роботу до парламенту,
      • чи булі тривалі конфлікти в сім’ї і які були стосунки з дружиною.
      • побутова версія подій також ймовірна – як у контексті вбивства, так і самогубства.

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      Хто такий Дмитро Тимчук? Український досвідчений та професійний військовий, політичний журналіст, народний депутат. 12 років служив у структурних підрозділах Міноборони. В межах службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.

      Тимчук також був блогером і координатором групи "Інформаційний спротив", яка висвітлювала деталі російської агресії проти України у Криму та на Донбасі. Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

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      Теги: Новини України Дмитро Тимчук Розслідування Втрати Жертви Кримінальні новини Новини політики Зброя
      Джерело: 24 канал
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