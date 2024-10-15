Трамп ухилився від питання щодо його телефонних розмов з Путіним після президентства

Чинний кандидат у президенти США Дональд Трамп не захотів підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні дзвінки з російським диктатором Владіміром Путіним після того, як пішов з поста американського лідера ще у 2021 році.

Про це пише ЄП із посиланням на його виступ на Чиказькому економічному форумі у вівторок, 15 жовтня. Білий дім раніше висловив стурбованість стосовно ймовірності подібних контактів.

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Трамп не спростував, що говорив з Путіним

У Дональда Трампа запитали, чи справді він розмовляв з російським диктатором після 2021 року. Колишній президент Сполучених Штатів вирішив не вказувати чітко на те, чи це правда. Однак, на його думку, така можливість була б корисною.

Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави,

– заявив він.

Після цього він вказав, що у Путіна нібито 2 тисячі ядерних боєголовок, як і в США. Насправді їхня кількість сягає щонайменше понад 5,5 тисяч. Водночас у Сполучених Штатів показник сягає більш ніж 5,7 тисячі.

"У Росії ніколи не було президента, якого б так поважали, але, що більш важливо чи менш важливо, я гадаю, я приїхав до Росії, і люди казали: він (Трамп – 24 Канал) любить Путіна, а Путін любить його", – додав він.

За його словами, "перше, що я зробив – припинив будівництво "Північного потоку-2", про який доти ніхто не чув. Цікаво, що у січні 2021 року США у складі оборонного бюджету наклали санкції на оператора "Північного потоку-2" за каденції Трампа, але для його затвердження Конгрес подолав вето президента.

Раніше The Washington Post із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна" писало, що кандидат у президенти США Дональд Трамп мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним у 2024 році. Ймовірно, така розмова могла бути у перші місяці.