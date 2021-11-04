Говорю те, що не всім подобається, – Аваков назвав причини своєї відставки

Арсен Аваков прокоментував своє звільнення з посади очільника МВС. Через майже 4 місяці після своєї відставки він назвав її причини й заявив, що тепер відчуває менше навантаження.

Аваков наголосив, що Зеленський запросив його у команду "як компетенту людину, яка може робити цю важку справу", тобто очолювати МВС. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Аваков каже, що "не міг далі реалізовувати свою компетентність"

Коментуючи причини своєї відставки, Аваков відзначив, що працював з командою нового президента понад 2 роки. А далі – побачив, що, мабуть, його компетентність не може реалізувати себе далі. Саме це він і назвав причиною звільнення. Мовляв, не хоче "брати участь в деяких речах", з якими незгідний.

Я непроста людина у спілкуванні, якщо мовиться про компетентні та професійні речі. Тобто я вмію говорити "ні", а це не всім подобається. Я говорю "так не можна", а це не всім подобається,

– зазначив колишній міністр.

Й додав, що за час перебування на посаді міністра внутрішніх справ до нього міг звертатися президент Зеленський й питати, якою є його точка зору щодо тих чи інших питань. Аваков стверджує, що міг відповісти: "Це повна нісенітниця, так робити не можна". А це, мовляв, також може не подобатися.

Скандали з Аваковим та гучні провали міністра

Справа Катерини Гандзюк, стрілянина п'яних поліцейських по 5-річному хлопчику Кирилу Тлявову – українці неодноразово висловлювали обурення від дій або бездіяльності поліцейських. Втім, Аваков продовжував залишатися на посаді. Врешті, він провів у кріслі міністра внутрішніх справ рекордний термін – 7 років та 4 місяці. Як підрахували аналітики, за цей час йому вдалося реалізувати лише 39% обіцянок.

Провалені обіцянки Авакова

У 2014 році він обіцяв, що бійців "Беркута" покарають за розстріл мітингувальників на Майдані. Проте чимало з підозрюваних – досі за кордоном, а деяких відпустили під домашній арешт.

за кордоном, а деяких відпустили під домашній арешт. Коли Віктор Янукович втік з України, Аваков стверджував, що правоохоронці обов'язково його затримають. Відтоді вже пройшло понад 7 років, а колишній президент й досі переховується у Росії.

Після зґвалтування дівчини в Кагарлицькому відділенні поліції у травні 2020 року Аваков пообіцяв, що там повністю оновлять склад співробітників. Проте із 30 співробітників звільнили тільки 9.



Провали Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

До слова, ще у 2015 році навколо міністра внутрішніх справ та його сина Олександра Авакова розгорівся корупційний скандал. Він стосувався постачань до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами.