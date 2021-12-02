Гра з вогнем, – Лавров пригрозив НАТО через обіцянки членства Україні
Джерело:"Європейська правда"
У Кремлі заявили, що у Північноатлантичний альянс грається з вогнем, коли обіцяє членство Україні та Грузії. Переконують, мовляв, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".
Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі. Він обурився нібито "військовою накачкою" України.
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"У Грузії вже рвонуло"
Лавров заявив, що у серпні 2008 року в Грузії "вже рвонуло". За словами кремлівського політика, Міхеїл Саакашвілі начебто тоді "перебував в ейфорії" від НАТО-перспективи. Лавров називає це авантюрою з тяжкими наслідками.
Він вважає, що рішення бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це начебто "міна в основу конструкції європейської безпеки".
"Гра з вогнем"
Лавров бачить у ситуації перетворення країн-сусідів Росії на плацдарм протистояння з нею. Він каже, що розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів категорично неприйнятне.
Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію – ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати,
– зазначив міністр.
Істерика Росії через членство України в НАТО
- Напередодні кремлівський лідер Володимир Путін заявив, мовляв, Росія хоче отримати юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на Схід, тобто не прийме Україну у свої лави.
- В Альянсі вже відповіли Путіну, що питання про членство України вирішуватимуть без Росії. Адже Україна – суверенна незалежна держава, яка має право самостійно обирати свій шлях, зокрема – щодо безпекових альянсів. Зауважили, що Росія ніякого права вето не має, тож на її думку не зважатимуть.