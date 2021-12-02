Гра з вогнем, – Лавров пригрозив НАТО через обіцянки членства Україні

У Кремлі заявили, що у Північноатлантичний альянс грається з вогнем, коли обіцяє членство Україні та Грузії. Переконують, мовляв, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".

Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі. Він обурився нібито "військовою накачкою" України.

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"У Грузії вже рвонуло"

Лавров заявив, що у серпні 2008 року в Грузії "вже рвонуло". За словами кремлівського політика, Міхеїл Саакашвілі начебто тоді "перебував в ейфорії" від НАТО-перспективи. Лавров називає це авантюрою з тяжкими наслідками.