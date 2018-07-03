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Гра Fear the Wolves від розробників S.T.A.L.K.E.R.: трейлер, системні вимоги, дата релізу

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Fear the Wolves: трейлер, системні вимоги, дата релізу
Fear the Wolves: трейлер, системні вимоги, дата релізу / Фото з вільних джерел

Видавництво Focus Home Interactive оголосило офіційні системні вимоги гри Fear the Wolves. Це постапокаліптичний шутер в популярному жанрі "Королівської битви" від української студії Vostok Games, а також колишніх розробників гри S.T.A.L.K.E.R.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Оскільки дія гри розгорнеться в ураженому радіацією Чорнобилі, то на відміну від Fortnite Battle Royale або PlayerUnknown's Battlegrounds, побоюватися тут доведеться не тільки інших користувачів, але і смертоносних аномалій і мутантів. Для того, щоб дослідити особливо небезпечні зони, знадобиться спершу відшукати спеціальну екіпіровку. Також розробники обіцяюють різні погодні умови і зміну дня і ночі.

Всього в постапокаліптичних розбірках зможуть брати участь 100 геймерів за раз. При цьому ніхто не забороняє виживати поодинці або об'єднуватися в загони.

Мінімальні системні вимоги:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи);
  2. процесор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) або AMD FX-4100 (3,6 ГГц);
  3. оперативна пам'ять: 8 ГБ;
  4. відеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) або Radeon R7 260 (1 ГБ);
  5. версія DirectX: 11;
  6. вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (тільки 64-бітові системи);
  2. процесор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  3. оперативна пам'ять: 16 ГБ;
  4. відеокарта: GeForce GTX 970 (4 ГБ) або Radeon R9 390 (4 ГБ);
  5. версія DirectX: 11;
  6. вільне місце на жорсткому диску: 16 ГБ.

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Розробники підкреслили, що дані вимоги справедливі для ранньої версії проекту, яка вийде в Steam до кінця цього місяця. Тому не виключено, що до моменту релізу фінального варіанту Fear the Wolves дані конфігурації будуть переглянуті. Варто зазначити, що студія планує випустити Fear the Wolves на консолях вже в 2019 році. 

Трейлер гри Fear the Wolves – дивіться відео

 

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Теги: Новини України Інтернет Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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