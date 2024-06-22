Раптова перевірка білоруської армії: військовий експерт пояснив, чи є загроза для України

Білорусь почала раптову перевірку військових підрозділів, які розташовані поблизу кордону України та Польщі. Режим Лукашенка регулярно здійснює певні провокації.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що Білорусь безперервно проводить заходи з бойової та мобілізаційної підготовки ще з квітня 2022 року. І не можна сказати, що вони взагалі не досягли ніякого результату.

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Чи є загроза для України

Як наголосив Грабський, наразі не можна стверджувати, що Білорусь здатна самостійно проводити бойові дії. Однак вони здійснюють комплекс заходів, щоб підтримувати певний рівень бойової готовності та навченості бойового складу.

У березні Білорусь перекидала деякі підрозділи під кордон з Литвою. Тобто такі провокативні заходи вже відбувалися і раніше. Україна знає, як на це реагувати.

Маріонетковий режим пробує зробити демонстрацію сили. Мета – відволікти ресурси Сил оборони. Це – демонстративні дії, які вписують в загальну "канву". Але не несуть нічого. Жодної загрози з боку Білорусі на найближчу перспективу не існує. Це триватиме до тих пір, доки контингент російських військ знову не зайде до Білорусі,

– зауважив Грабський.

Звісно, не варто забувати про можливі загрози з інфільтрації ворожих ДРГ. Але Україна знає, як з цим справлятися.

Ситуація в Білорусі: коротко