Викидали жертв на узбіччі: на Львівщині спіймали банду, яка грабувала заробітчан – фото

Правоохоронці затримали учасників злочинного угропування, які грабували пасажирів рейсових автобусів. Зловмисники скоїли щонайменше 18 нападів на заробітчан та вкрали понад 680 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує до 15 років у в'язниці. Невдовзі їм оберуть запобіжний захід.

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Чоловіки грабували заробітчан

Правоохоронці встановили, що учасниками злочинної групи були жителі Сумської області віком 18, 22 та 37 років.

Вони працювали за певною схемою. Зловмисники обирали жертв на автовокзалах серед пасажирів.

Переважно ними ставали заробітчани, у яких могло бути багато грошей.

Після цього чоловіки входили до них у довіру та під різними приводами пропонували випити алкоголь.

Під час пиятики зловмисники додавали у напій жертви сильнодійну речовину, яка вводила її у безпорадний стан.

Після цього зловмисники відвозили людину за межі Львова, відбирали гроші, гаджети та усе цінне майно. Свою жертву вони залишали на узбіччі.

Протягом січня – березня 2021 року банда вчинила 18 розбійних нападів, під час яких вкрали понад 680 тисяч гривень.

Жертвами злочинного угруповання були жителі Одеської, Херсонської та Львівської областей.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото поліції Львівщини

Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі повідомили 37-річному організатору банди та 3 її учасникам про підозри за 2 статтями Кримінального кодексу:

"Розбій, вчинений організованою групою";

"Незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене організованою групою"

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 8 до 15 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють причетність затриманих до подібних злочинів, які вчинили в інших областях України.

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