Град та грози: синоптики оголосили штормове попередження

9 червня 2021 , 11:58
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні на всій території 9 червня прогнозують грози, а подекуди також град. Рятувальники попереджають, що можливі шквали.

Мовиться, що подекуди вітер сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Попереджають про перший жовтий рівень небезпеки. 

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Синоптики оголосили штормове попередження

На всій території України 9 червня прогнозують сильні дощі, гради та сильний вітер. Щоправда граду не прогнозують у:

  • Львівській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Волинській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Київській, 
  • Донецькій областях. 


В Україні 9 травня синоптики прогнозують штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі кажуть, що при 1 рівні небезпеки, погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Тому рекомендують бути обережними, слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погоди.

У ДСНС також попереджають, що 9 червня у більшості областей будуть грози. Також в Києві та Київській області 9 червня буде гроза.

Важливо!  Через холод в Україні зросли ціни на овочі. Насправді неврожай тут ні до чого. Південь, звідки овочі везуть до різних регіонів, потерпає від затяжних дощів.
Автор: Діана Квасневська