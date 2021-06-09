Град та грози: синоптики оголосили штормове попередження

В Україні на всій території 9 червня прогнозують грози, а подекуди також град. Рятувальники попереджають, що можливі шквали.

Мовиться, що подекуди вітер сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Попереджають про перший жовтий рівень небезпеки.

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Синоптики оголосили штормове попередження

На всій території України 9 червня прогнозують сильні дощі, гради та сильний вітер. Щоправда граду не прогнозують у:

Львівській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Волинській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Київській,

Донецькій областях.



В Україні 9 травня синоптики прогнозують штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі кажуть, що при 1 рівні небезпеки, погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Тому рекомендують бути обережними, слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погоди.

У ДСНС також попереджають, що 9 червня у більшості областей будуть грози. Також в Києві та Київській області 9 червня буде гроза.