"Гради" обстрілюють Тепличне, тривога у Сумах триває

Російські окупанти продовжують обстріл українських територій. Окупанти застосовують вогонь з "Градів".

Російські окупанти продовжують обстріл українських територій. ЗСУ дає активну відсіч ворогу, противник обстрілює артилерію не лише стратегічні, а й цивільні об'єкти.

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Обстріл Тепличного та тривога у Сумах

У Сумській ОДА повідомили, що окупанти ведуть обстріл Тепличного. Ворог використовує реактивну систему залпового вогню "Град".

Також є ймовірність обстрілу Сум, тому у місті триває повітряна тривога.

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