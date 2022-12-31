Відключення світла в Україні 31 грудня: графіки та перелік міст
Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні вимушені відключати світло. Станом на 31 грудня діють планові відключення.
- 1Що сьогодні буде зі світлом у Києві
- 2Яка ситуація на Волині
- 3Електроенергія у Вінниці та області
- 4Коли вимикатимуть світло на Прикарпатті
- 5Чи буде світло на Закарпатті 31 грудня
- 6На Одещині, на жаль, екстрені відключення світла
- 7На Рівненщині світло не вимикатимуть
- 8Як на Полтавщині вимикатимуть електроенергію
- 9Чи буде блекаут на Новий рік
Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергосистему. Яка ситуація зі світлом в містах України, розповідає 24 Канал.
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Що сьогодні буде зі світлом у Києві
У столиці в останній день 2022 року діятимуть планові відключення за графіком. З ними можна ознайомитися, ввівши свою адресу на сайті ДТЕК.
Водночас в області сьогодні екстрені знеструмлення. Зауважимо, що енергосистема країни досі у тяжкому стані після атак Росії.
Як використовувати свічки / Інфографіка 24 Каналу
Яка ситуація на Волині
У "Волиньобленерго" переконують, що їхні працівники прикладають максимальну кількість зусиль, щоб місцеві жителі зустріли Новий рік зі світлом в домівках. У регіоні 31 грудня тривають знеструмлення за графіком.
В обленерго звернулися до підприємств, а також до волинян з проханням ощадливого використання світла. Крім того, нагадали про важливість використання електроприладів по черзі, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та не допустити аварійних ситуацій.
Вмикайте прилади по черзі, щоб розподілити навантаження. Скористалися чайником – вимкнули, тепер можна включити мікрохвильовку,
– пояснили у пресслужбі.
Електроенергія у Вінниці та області
У Вінницькій області погодинні графіки відключень світла. Вони будуть здійснюватися сьогодні за трьома основними чергами.
Світла не буде в такі години:
- 1 черга: 10:00-12:00;
- 2 черга: 12:00-14:00;
- 3 черга: 08:00-10:00, 14:00-15:00.
В інший час знеструмлень не передбачається. Аварійні вимкнення можна глянути тут.Зверніть увагу! В разі невідповідності годин відключень згідно з графіком споживачів просять зателефонувати до кол-центру – 0800217217.
Коли вимикатимуть світло на Прикарпатті
В обленерго сьогодні порадували приємними новинами – денний ліміт дозволяє вимикати черги всього на 2 години впродовж доби. А у новорічну ніч ліміту взагалі немає, споживання залишать необмеженим.
Дива не стаються, їх творять. Сьогодні – це енергетики усієї України. Енергетики кожної ланки, кожного напрямку, кожної області, на шляху від генерації електроенергії до її розподілу у ваш дім створили неможливе,
– написали в "Прикарпаттяобленерго".
Стабілізаційні графіки 31 грудня в Івано-Франківській області виглядатимуть наступним чином:
1 черга
З 12:00 по 14:00 – немає світла.
З 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення.
Решту годин черга буде з електропостачанням.
2 черга
З 10:00 по 12:00 – немає світла.
З 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення.
Решту годин черга буде з електропостачанням.
3 черга
З 08:00 по 10:00 – немає світла.
З 14:00 до 16:00 – можливі вимкнення.
Решту годин черга буде з електропостачанням.
4 черга – може бути застосована у випадку різкого збільшення навантаження на мережу за попереднім повідомленням.
Водночас усіх жителів Прикарпаття просять використовувати електрику ощадливо, щоб уникнути незапланованих відключень. Свою чергу можна дізнатися на сайті.
Чи буде світло на Закарпатті 31 грудня
Електроенергію цього дня відключатимуть за 4 чергами. Натомість ввечері та вночі вимкнень не планується.
Що означають кольори:
Білий – є електропостачання;
жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – немає електропостачання.
На Одещині, на жаль, екстрені відключення світла
У суботу, 31 грудня, в Одесі та області ввели екстрені знеструмлення. Ворог завдав великої шкоди місцевій енергосистемі, тому необхідний час, аби стабілізувати її.
Складені погодинні графіки через це зараз не діють. Наявність поточних відключень можна перевірити тут.
На Рівненщині світло не вимикатимуть
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив жителів області, що 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року енергетики зроблять усе можливе, щоб жодних знеструмлень не було.
За його словами, денний ліміт, якщо економно використовувати електроенергію, дозволить прожити ці дні без відключень. Водночас нічний поки теж не є обмеженим.
Але енергетикам потрібна й наша допомога. Тому прошу максимально економно використовувати електроенергію протягом цих днів. Навіть одна відключена лампочка – вагомий внесок в проходження святкових днів зі світлом,
– закликав очільник ОВА.
Як на Полтавщині вимикатимуть електроенергію
На сайті "Полтаваобленерго" повідомили, що відключення у суботу, 31 грудня, будуть погодинними. З графіком на останній день грудня можна ознайомитися тут.
Усього буде 3 черги. Кожна з них буде без світла по 2 години, а також по 4 години з ним.
Чи буде блекаут на Новий рік
- Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно розповів про ситуацію в енергосистемі країни. За його словами, ворог завдав сильної шкоди енергооб'єктам, однак енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідувати наслідки атак.
- Міністр вважає, що цілком можливо, що окупанти спробують залишити українців без світла на Новий рік. Варто пригадати, як вони люблять символічні дати.
- Однак планувати щось – дуже важко. Якщо не буде потужних масованих обстрілів, каже Герман Галущенко, то на Новий рік та Різдвяні свята в домівках обов'язково буде світло.