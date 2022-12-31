Відключення світла в Україні 31 грудня: графіки та перелік міст

Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити енергосистему. Яка ситуація зі світлом в містах України, розповідає 24 Канал.

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Що сьогодні буде зі світлом у Києві

У столиці в останній день 2022 року діятимуть планові відключення за графіком. З ними можна ознайомитися, ввівши свою адресу на сайті ДТЕК.

Водночас в області сьогодні екстрені знеструмлення. Зауважимо, що енергосистема країни досі у тяжкому стані після атак Росії.



Як використовувати свічки / Інфографіка 24 Каналу

Яка ситуація на Волині

У "Волиньобленерго" переконують, що їхні працівники прикладають максимальну кількість зусиль, щоб місцеві жителі зустріли Новий рік зі світлом в домівках. У регіоні 31 грудня тривають знеструмлення за графіком.

В обленерго звернулися до підприємств, а також до волинян з проханням ощадливого використання світла. Крім того, нагадали про важливість використання електроприладів по черзі, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та не допустити аварійних ситуацій.

Вмикайте прилади по черзі, щоб розподілити навантаження. Скористалися чайником – вимкнули, тепер можна включити мікрохвильовку,

– пояснили у пресслужбі.

Електроенергія у Вінниці та області