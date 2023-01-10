Відключення світла в Україні 10 січня: графіки та перелік міст

В Україні діють стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. Так, відключення електроенергії можливі не лише удень, а й вночі.

24 Канал публікує актуальні графіки відключення світла в регіонах. Дізнайтеся, якою буде ситуація 10 січня у вашому населеному пункті.

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Електроенергія у Києві

Наразі у Києві застосовуються стабілізаційні графіки. Ознайомитись з графіком можна тут.

Що зі світлом на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 10 січня:

Відключення світла на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 10 січня :

7:00-11:00 – IV черга;

11:00-15:00 – ІІІ черга;

15:00-19:00 – ІІ черга;

19:00-23:00 – І черга.

23:00-3:00 – IV черга;

3:00-7:00 – ІІІ черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

Графік відключень світла на Запоріжжі



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Що з електрикою на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.1,

а також з 05:00 до 07:00 та з 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.3,

а також з 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення для підчерги 1.4.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення для підчерги 2.1,

а також з 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення для підчерги 2.2.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 2.3

З 03:00 до 05:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена

З 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 2.4

З 03:00 до 05:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена

З 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

З 01:00 до 03:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

З 00:00 до 01:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

З 03:00 до 05:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

З 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Як вимикатимуть світло на Вінниччині

Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 10 січня:

1 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00; 22:00-24:00;

2 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Світло на Сумщині

10 січня по місту Суми та області діють графіки погодинних відключень електроенергії у режимі +4/-2:

1 черга – 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.

2 черга – 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.

3 черга – 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

На Дніпропетровщині діють графіки

Дніпропетровська область повертається до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

Чи буде світло на Одещині

Наразі у регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

Електропостачання на Полтавщині

На території Полтави та області 10 січня застосують графік погодинного відключення.

Так, мешканцям Полтавщини енергетики відключатимуть по одній черзі. Без світла кожна буде по дві години, з електропостачанням – чотири години.

З переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням. Графік відключень на січень – дивіться тут.

На Кіровоградщині ввели аварійні відключення

10 січня по всій Кіровоградській області діють аварійні відключення з 09:30. Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему.

Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його не можливо. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

У Києві знову були проблеми зі світлом

Напередодні гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що у деяких районах Києва були аварійні відключення електропостачання упродовж 9 січня. Це пов'язано з проблемами у роботі критичної інфраструктури.

Енергетики заявляли, що зі зниженням температури на вулиці ростиме споживання струму і, відповідно, кількість аварій. Власне, так і сталося.