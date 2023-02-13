Відключення світла в Україні 13 лютого: графіки та перелік міст

Українська енергосистема пережила вже 14 атак ворога. Через це в областях змушені застосовувати стабілізаційні та екстрені відключення світла.

В Укренерго анонсували, що на сьогодні, 13 лютого, не надавали обмежень щодо споживання світла. Втім, чи будуть відключення, залежить від ситуації в електромережі. Про це інформує 24 Канал.

До теми Укренерго не надало обмежень на споживання електроенергії на 13 лютого: що це означає

На Київщині, Одещині та Дніпропетровщині без відключень

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

У ДТЕК повідомили, що в Укренерго не надавали ліміти для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Тож це дозволяє не вимикати світло.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно з стабілізаційними графіками,

– наголосили в компанії.

Ознайомитися з графіками можна за посиланням:

Яка ситуація в Чернігівській області

Упродовж 13 лютого в Чернігівській області не відключатимуть електроенергію. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова.

Річ у тім, що спеціалісти будуть вимірювати реальне споживання та потребу споживачів.

Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання при встановленні нових лімітів,

— йдеться у повідомленні Укренерго.

Сьогодні споживачам рекомендують використовувати електроенергію в обсягах, необхідних для звичайного функціонування підприємств та комфортного життєзабезпечення домогосподарств.

На Хмельниччині можуть бути відключення

У Хмельницькій області також анонсували день без відключень. Однак, вони все ж таки можливі на півночі регіону в періоди максимальних навантажень.

Зокрема, можуть вимикати основні черги за графіком з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Графік відключень / Фото Хмельницькобленерго

Графіки на Харківщині

На Харківщині оновили графіки з 13 до 19 лютого. Переглянути їх можна тут. Зауважимо, що споживачі поділені на 12 черг.

На Рівненщині без обмежень

У Рівненській області теж планують не обмежувати споживання електроенергії. Це підтвердив глава ОВА Віталій Коваль.

"Безліміт" потужності для Рівного та Рівненської області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень,

– зазначив посадовець.

Втім, Коваль нагадав про розумне та ощадливе використання електроприладів. Зокрема, не вмикайте енергомісткі прилади одночасно, використовуйте їх почергово.

У Сумській та Вінницькій області також доба зі світлом

В Сумиобленерго повідомили, що 13 лютого планують без відключень. У Вінницькій області також буде світло.

Енергетики цього дня проводитимуть режимні вимірювання реального споживання електроенергії усіма споживачами,

– зазначили в Вінницяобленерго.

Також у компанії закликали викиристовувати електроенергію 13 лютого у максимально комфортному для себе режимі.

В Івано-Франківській області знову не вимикатимуть світло

Очільниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що в Укенерго не надали ліміти споживання. Тож світло не вимикатимуть.

Однак, у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками. Тож споживаємо електроенергію економно, бо саме від кожного з нас залежить стабільна робота електромереж,

– наголосила Онищук.

На Волині графіки не діють

13 лютого графіки погодинних відключень світла на Волині також не діятимуть. Укренерго не встановило для області добовий ліміт споживання електроенергії.

Що зі світлом в Запорізькій області

В Запоріжжяобленерго повідомили, що погодинних відключень на 13 лютого не заплановано, адже відповідні ліміти споживання для області не надавали.

У Львівській області також без вимкнень

Сьогодні, 13 лютого, на Львівщині також планують не застосовувати графіки погодинних відключень світла. Це підтвердили в обленерго.

День без відключень / Львівобленерго