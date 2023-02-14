"Любов – це чудовий графік на 14 лютого": перелік міст, які будуть зі світлом

Українська енергосистема пережила вже чотирнадцяту атаку ворога. У деяких регіонах України застосовують планові та екстрені відключення світла.

Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

На Черкащині не вимикатимуть світло

14 лютого у Черкаській області проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження. Відключень електроенергії упродовж цієї доби в регіоні не заплановано.

Світло на Рівненщині

14 лютого енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електроенергії в області без погодинних відключень або інших обмежень.

Чи буде світло на Івано-Франківщині

Це важлива подія, адже результати вимірювань Укренерго використовуватиме для подальшого визначення дозволеної величини навантаження.

14 лютого регіон буде з електроенергією цілий день. Дозволений Укренерго "безліміт" потужності для Івано-Франківська та області дозволяє не застосовувати графіки планових відключень.

Світло на Хмельниччині не вимикатимуть

Однак на півночі області можуть бути відключення основних черг за графіком лише в періоди максимального навантаження – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Що з електрикою на Запоріжжі

Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 14 лютого. Тому світло у регіоні буде цілий день.

Мешканці Вінниччини будуть зі світлом

14 лютого Укренерго не задіяло обмеження електропостачання для Вінницької області.

Волинь знову буде з електрикою

14 лютого на Волині знову не будуть діяти графіки погодинних відключень світла, повідомили у "Волиньобленерго".

Сумщина залишається зі світлом

14 лютого відключення електроенергії за графіками на Сумщині не планується, повідомили в "Сумиобленерго".

Яка ситуація зі світлом на Миколаївщині

На Миколаївщині станом на 8 ранку 14 лютого не встановлені ліміти споживання електропостачання, повідомили в "Миколаївобленерго".

На Дніпропетровщині скасували графіки

14 лютого у Дніпрі та області світло не вимикатимуть. Відключення можливі у випадку перевантаження мереж.

Що відбувається зі світлом у Києві та області

Ліміти від Укренерго для Києва та Київської області відсутні. Однак, у разі перенавантаження мереж, можливі відключення світла в окремих районах.

У Львівській області день буде без вимкнень

14 лютого на Львівщині також планують не застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Чи буде світло на Закарпатті

Любов – це чудовий графік на 14 лютого! З Днем Валентина! Вдячні енергетикам, які зробили це диво можливим, які щодня, ризикуючи життями, відновлюють зруйноване ворогом! Вдячні ЗСУ, які щомиті відстоюють нашу незалежність!

– повідомили у "Закарпаттяобленерго".

Отже, Закарпаття 14 лютого також буде цілий день зі світлом.



Закарпаття буде зі світлом 14 лютого / "Закарпаттяобленерго"

На Тернопільщині обмеження електроенергії не передбачається

"Тернопільобленерго" повідомляє, що 14 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до графіка.

Полтавщина буде зі світлом на свято

На 14 лютого Укренерго не довело ліміти потужність для Полтавської області. У зв’язку з цим не планується застосовувати графіки погодинних відключень.