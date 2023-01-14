Де в Україні не буде світла 14 січня: графіки та міста

В Україні продовжують діяти графіки подачі електроенергії. Проте через складну систему в регіонах можуть застосовувати й аварійні відключення.

Енергетики продовжують ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури після російських атак. Про графіки відключення світла читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Почнімо з найважливішого. В Україні все ще дуже складна ситуація з електропостачанням. Енергетики продовжують боротися з наслідками ракетних і дронових атак. Також на відключення світла впливає температура. Тож ми закликаємо відповідально поставитися до цього питання. Ваша заощадливість дозволить зменшити час, який ви проведете без світла.

У Києві – стабілізаційні відключення

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Як повідомили зранку у ДТЕК, у столиці 14 січня запроваджуються стабілізаційні графіки відключення світла. Переходьте за цим посиланням, вводьте свою адресу та дізнайтеся, який графік актуальний саме для вас. Нагадаємо, що у Києві поділ такий:

сіра група – немає світла;

світло-сіра група – може не бути світла;

біла група – точно є світло.

На Львівщині запровадили ліміти

Відомо, що 14 січня на Львівщині "Укренерго" встановило ліміт на рівні 571 мегават. У "Львівобленерго" зауважили, що на вихідні споживання електроенергії значно нижче, ніж у будні дні.

Водночас, якщо ліміти споживання будуть перевищеними, то енергетики вимушено повернуться до графіків погодинних відключень.

Групи відключень світла у Львові / Фото "Львівобленерго"

Просимо всіх раціонально користуватись електроенергією, аби запобігти вимкненням чи зробити їх тривалість меншою,

– закликали в компанії.

У Вінниці – зміни графіку

Зранку стало відомо, що 14 січня графік подачі електроенергії у Вінниці зміниться. Ось години, коли у певних групах відбуватиметься знеструмлення.

1 черга, години знеструмлення: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00; 2 черга, години знеструмлення: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00;

02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00; 3 черга, години знеструмлення: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 23:00.



Актуальний графік відключення світла у Вінниці 14 січня / Інфографіка "Вінницяобленерго"

На Волині світло вимикатимуть за графіком

У Волинській області просять 14 січня орієнтуватися на графіки погодинних відключень. За цим посиланням можна з ними ознайомитися.

Нагадуємо, що "Волиньобленерго" вимикає світло за принципом 4 через 4. Це дозволяє регіону балансувати у межах лімітів, відведених йому. Крім того, таким чим електроенергія рівномірно розподіляється між побутовими споживачами. А ще є можливість безперебійно живити критичну інфраструктуру.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

На Закарпатті – погодинні відключення

На мешканців Закарпаття 14 січня також очікує погодинне відключення світла. Графіки складали згідно з лімітами, які визначило "Укренерго". Нагадаємо, що актуальний графік завжди можна дізнатися у цьому телеграм-боті.



Графік вимкнення світла на Закарпатті / Інфографіка "Закарпаттяобленерго"

На Дніпропетровщині – екстрені відключення світла

На жаль, сьогодні мешканці Дніпропетровської області можуть довше залишатися без світла. 14 січня графіки стабілізаційних відключень не діють. Наявність поточних відключень ви можете перевірити за цим посиланням.

На Хмельниччині – погодинні відключення

За попередньою інформацією, світло вимикатимуть по 1 черзі. Втім, зранку та ввечері можуть вимикати одночасно 2 черги. За цим посиланням можна дізнатися, до якої черги належить ваш будинок.



Графік відімкнення світла на Хмельниччині 14 січня / Скриншот

У Рівному та області світло вимикатимуть за графіком

Тож ми рекомендуємо мешканцям регіону ознайомитися з тим, коли у них може не бути світла 14 січня.

Графік для міста Рівне за цим посиланням.

А для Рівненської області актуальний графік ми залишаємо за цим посиланням.

Друзі, вкотре закликаю економно використовувати електроенергію. Від вас сьогодні залежить, чи буде світло завтра,

– закликав глава ОВА Віталій Коваль.

На Сумщині теж світло за графіком

З 08:00 14 січня на Сумщині дотримуватимуться погодинного графіка. Згідно з ним, мешканці залишатимуться без світла по 2 години з чергуванням у 4 години зі світлом.

Графік вимкнення світла для груп такий:

1 черга – 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.

2 черга – 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

3 черга – 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

Графіки подачі світла на Полтавщині

У Полтавській області 14 січня діють графіки подачі світла. Орієнтовно його не буде по 2 години, після чого подаватимуть його на 4 і так по черзі.

1 черга: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

2 черга: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

3 черга: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.

Якщо відімкнуть відразу дві черги, то графік буде таким:

1 черга: 00:30 – 03:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

2 черга: 03:00 – 05:30, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:30

3 черга: 05:30 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00, 00:30 – 03:00.

Як знайти графік відключення електроенергії

Ось список найбільших українських міст та компанії, які їх обслуговують: