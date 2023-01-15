Відключення світла в Україні 15 січня: графіки та перелік міст

У всіх областях України діють графіки відключення світла, аби стабілізувати енергосистему після ворожих атак. Подекуди діятимуть і аварійні відключення.

24 Канал публікує актуальну інформацію про відключення електроенергії у регіонах України. Після вчорашньої атаки росіян є влучання у 6 областях – дефіцит потужності суттєво зріс. Чи буде світло у вашій домівці – читайте далі.

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У Києві аварійні відключення

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У столиці 15 січня вимушено застосовано аварійні відключення електроенергії. Графіки наразі неактуальні. Як тільки ситуація покращиться, Київ повернеться до планових вимкнень.

Наразі ж ситуацію моніторити можна на сайті ДТЕК Київські електромережі, перевірити поточні відключення за цим посиланням.

Відключення у Рівному

У Рівному пояснили, що після нової атаки ворога, світло можуть вимикати більше ніж заявлено. Графіки відключень електроенергії у неділю, 15 січня:

м. Рівне – тут;

Рівненська область – тут.

Зазначають, що відключення можуть не співпадати із фактичними графіками за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік для Запоріжжя

У Запоріжжі діятимуть три черги відключення електроенергії 15 січня. Зазначають, що час відключень орієнтовний, тобто між перемиканнями черг можуть бути неточності.

Графік відключення світла у Запоріжжі / Інфографіка "Запоріжжяобленерго"

Відключення в Івано-Франківську

В області повідомили, що на 15 січня диспетчером НЕК "Укренерго" доведений нічний ліміт для області 182,6 МВт.

Денний ліміт становить 262,89 МВт. Схема вимкнень електроенергії 3+/3-.



Орієнтовний графік відключень:



1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 04:00 до 05:00, з 10:00 до 11:00, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

З 01:00 до 02:00, з 07:00 до 08:00, з 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.



2 черга:

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 - черги будуть вимкнені;

З 03:00 до 04:00, з 09:00 до 10:00, з 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 – можливе вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 2.3, 2.4

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 - черги будуть вимкнені;

З 00:00 до 01:00, з 06:00 до 07:00, з 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга:

Підчерги 3.1, 3.2

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00 та з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 3.3, 3.4

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00 та з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені; З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, з 17:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Відключення у Сумах

До 8:00 15 січня в Сумах та області електрику вимикатимуть за графіком +4/-2. З 08:00 до кінця доби 15 січня планується дія графіків у режимі -4/+2, повідомили в "Сумиобленерго".

Відключення світла у Сумах / Інфографіка "Сумиобленерго"

У Вінниці стабілізаційні графіки відключень

15 січня у Вінниці та області діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.

Графік відключень світла у Вінниці 15 січня / Інфографіка "Вінницяобленерго"

Відключення у Черкасах

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

В області повідомили, за оперативною командою "Укренерго", по всій Черкащині з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень.

1 Черга

00:00 – 02:00

04:00 – 08:00

10:00 – 14:00

16:00 – 20:00

22:00 – 24:00

2 Черга

02:00 – 06:00

08:00 – 12:00

14:00 – 18:00

20:00 – 24:00

3 Черга

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00-16:00

18:00-22:00

У Дніпрі та Одесі – аварійні вимкнення

Наразі у Дніпропетровській та Одеській областях складна ситуація зі світлом. Потужностей критично не вистачає, ситуація погіршилась після масованої атаки 14 січня. Наразі в областях не діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії, натомість запроваджено екстрені вимкнення.

Перевірити наявність поточних відключень:

в Одесі – тут;

в Дніпрі – тут.

Яка ситуація зі світлом у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що до 1 години ночі 15 січня завдяки роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання вдалось відновити.

Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів. Зазначають також, що роботу метро вдалось відновити.

Водночас графіки аварійних відключень продовжують діяти.

У Львові діють графіки планових відключень

Станом на 9 ранку у Львівській області 15 січня застосовують лише графік погодинного відключення електроенергії.

Графіки відключень світла у Львові: