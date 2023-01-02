Відключення світла в Україні 2 січня: графіки та перелік міст
Попри атаки окупантів, енергетики працюють, аби українці мали світло. Станом на 2 січня відключення можуть бути планові та екстрені.
- 1Київ повертається до відключень
- 2Графік відключень у Черкасах
- 3Відключення у Запоріжжі почергові
- 4Графік відключення світла у Рівному
- 5Відключення у Вінниці
- 6Ситуація зі світлом у Полтаві
- 7У Сумах не буде відключень до 16:00
- 8Графік відключень світла на Хмельниччині
- 9В Одесі діють оновлені графіки
- 10В Чернівцях теж графіки
- 11В Полтаві оновили графіки
- 12У Харкові 12 черг відключень
- 13У Львові відключатимуть світло з 16:00
- 14Чи буде світло у Черкасах
- 15Світло на Прикарпатті
- 16На Миколаївщині скасували екстрені відключення
Яка ситуація зі світлом, читайте на 24 каналі. Зазначимо, що у декількох областях, як от Львівській, Хмельницькій світло у першій половині дня – буде.
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Київ повертається до відключень
Київ змушений повертатися до відключень електроенергії через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури цієї ночі. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що аварійні відключення уже введено.
Зазначають, що енергетики працюють над стабілізацією ситуації.
Графік відключень у Черкасах
Із 2 січня на Черкащині відбудеться зміна годин відключення електроенергії в чергах "зеленого" графіка. У "Черкасиобленерго" повідомили, що ніякого дискомфорту при зміні годин у чергах – відчутно не буде.
- 1 черга: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00
- 2 черга: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
- 3 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Чотири години зі світлом, дві – без світла. Ніякого дискомфорту при зміні годин у чергах споживачі не відчують,
– пояснили в пресслужбі.
Відключення у Запоріжжі почергові
У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що в області продовжує діяти графік стабілізаційних відключень електроенергії. Водночас можливі також введення аварійних та екстрених відключень.
Графік відключень світла у Запоріжжі / Інфографіка "Запоріжжяобленерго"
Графік відключення світла у Рівному
Графік відключення електроенергії 2 січня:
Зверніть увагу, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень
Відключення у Вінниці
В обленерго опублікували графік погодинних відключень світла у Вінниці станом на 2 січня
- 1 черга: 07:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.
Графік відключень світла у Вінниці / Інфографіка "Вінницяобленерго"
Ситуація зі світлом у Полтаві
Упродовж поточної доби, 2 січня, в області планують застосовувати формули +4/-2.
А отже, сьогодні світло БУДЕ у такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00
У Сумах не буде відключень до 16:00
В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що 2 січня не планують відключати електроенергію до 16:00. Далі ж, ймовірно, місто повернеться до графіку +4/-2.
Графік відключень світла на Хмельниччині
У Хмельницькій області сьогодні до 16:00 теж не виключатимуть світло. Надалі діятиме 4 черги відключень електроенергії. Зазначають, що ввечері зберігається ймовірність відключень за двома чергами.
- 7:00-11:00 – І черга
- 11:00-15:00 – ІІ черга
- 15:00-19:00 – ІІІ черга
- 19:00-23:00 – IV черга
До якої черги належить ваш будинок можна переглянути тут.
В Одесі діють оновлені графіки
В Одесі наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.
В Чернівцях теж графіки
"Чернівціобленерго" оприлюднили графік відключень на 2 січня. Знайти свою групу можна за посиланням.
В Полтаві оновили графіки
Оновлені ліміти від НЕК "Укренерго" для Полтавщини:
- з 07:00 до 16:00 – не встановлено;
- з 16:00 до 24:00 – 494 МВт.
У Харкові 12 черг відключень
"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
Новий графік діятиме з 2 до 8 січня 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.
У графіку погодинних відключень світла – 12 черг, їх розклад оновили.
- 1 черга 07:00 — 10:00;
- 2 черга 08:00 — 11:00;
- 3 черга 09:00 — 12:00;
- 4 черга 10:00 — 13:00;
- 5 черга 11:00 — 14:0;
- 6 черга 12:00 — 15:00;
- 7 черга 13:00 — 16:00;
- 8 черга 14:00 — 17:00;
- 9 черга 15:00 — 18:00;
- 10 черга 17:00 — 20:00;
- 11 черга 18:00 — 21:00;
- 12 черга 19:00 — 22:00.
У Львові відключатимуть світло з 16:00
Станом на 2 січня ранку відключень світла у Львові не застосовували. Водночас зазначили, що упродовж дня ситуація може змінюватись.
До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень,
– повідомив Максим Козицький.
Загалом є 3 черги для відключень. Свою групу можна дізнатися тут.
Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"
Чи буде світло у Черкасах
У Черкасах аналогічна ситуація, як на Львівщині. 2 січня, до 16:00 відключень електроенергії по області не планується. Зазначають, що наразі вдосталь потужності.
Але у випадку погіршення ситуації можливі аварійні відключення.
Тому жителів просять свідомо використовувати електроенергію, не вмикаючи зайве!
Світло на Прикарпатті
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графіки відключень на 2 січня. Також додала, що нічного ліміту немає. Завдяки цьому, вночі у регіоні не буде відключень.
1 черга
- Підчерга 1.1:
З 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – світла не буде.
З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.
З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 1.2:
З 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – світла не буде.
З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.
З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 1.3:
З 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.
З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.
З 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 1.4:
З 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.
З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.
З 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення.
2 черга
- Підчерга 2.1:
З 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – світла не буде.
З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.
З 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 2.2:
З 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, з 23:00 до 24:00 – світла не буде.
З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.
З 10:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 2.3:
- З 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.
З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.
З 09:00 до 11:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 2.4:
З 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.
З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.
З 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення.
3 черга
- Підчерга 3.1 та 3.2:
З 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – світла не буде.
З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.
З 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення.
- Підчерга 3.3 та 3.4:
З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.
З 00:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.
Крім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00. Можливі вимкнення також з 15:00 до 17:00.
Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00. Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.
На Миколаївщині скасували екстрені відключення
2 січня у Миколаївській області скасували відключення світла. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.