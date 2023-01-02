Відключення світла в Україні 2 січня: графіки та перелік міст

Попри атаки окупантів, енергетики працюють, аби українці мали світло. Станом на 2 січня відключення можуть бути планові та екстрені.

Яка ситуація зі світлом, читайте на 24 каналі. Зазначимо, що у декількох областях, як от Львівській, Хмельницькій світло у першій половині дня – буде.

Актуально Важка доба для енергетиків: в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки

Київ повертається до відключень

Київ змушений повертатися до відключень електроенергії через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури цієї ночі. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що аварійні відключення уже введено.

Зазначають, що енергетики працюють над стабілізацією ситуації.

Графік відключень у Черкасах

Із 2 січня на Черкащині відбудеться зміна годин відключення електроенергії в чергах "зеленого" графіка. У "Черкасиобленерго" повідомили, що ніякого дискомфорту при зміні годин у чергах – відчутно не буде.

1 черга: 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

2 черга: 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

3 черга: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Чотири години зі світлом, дві – без світла. Ніякого дискомфорту при зміні годин у чергах споживачі не відчують,

– пояснили в пресслужбі.

Відключення у Запоріжжі почергові

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що в області продовжує діяти графік стабілізаційних відключень електроенергії. Водночас можливі також введення аварійних та екстрених відключень.



Графік відключень світла у Запоріжжі / Інфографіка "Запоріжжяобленерго"

Графік відключення світла у Рівному

Графік відключення електроенергії 2 січня:

Місто Рівне – ознайомитись тут;

Рівненська область – ознайомитись тут.

Зверніть увагу, що графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень

Відключення у Вінниці

В обленерго опублікували графік погодинних відключень світла у Вінниці станом на 2 січня

1 черга: 07:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.



Графік відключень світла у Вінниці / Інфографіка "Вінницяобленерго"

Ситуація зі світлом у Полтаві

Упродовж поточної доби, 2 січня, в області планують застосовувати формули +4/-2.

А отже, сьогодні світло БУДЕ у такі години:

1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

У Сумах не буде відключень до 16:00

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що 2 січня не планують відключати електроенергію до 16:00. Далі ж, ймовірно, місто повернеться до графіку +4/-2.

Графік відключень світла на Хмельниччині

У Хмельницькій області сьогодні до 16:00 теж не виключатимуть світло. Надалі діятиме 4 черги відключень електроенергії. Зазначають, що ввечері зберігається ймовірність відключень за двома чергами.

7:00-11:00 – І черга

11:00-15:00 – ІІ черга

15:00-19:00 – ІІІ черга

19:00-23:00 – IV черга

До якої черги належить ваш будинок можна переглянути тут.

В Одесі діють оновлені графіки

В Одесі наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

В Чернівцях теж графіки

"Чернівціобленерго" оприлюднили графік відключень на 2 січня. Знайти свою групу можна за посиланням.

Чернівціобленерго оприлюднило графік / Інфографіка "Чернівціобленерго"

В Полтаві оновили графіки

Оновлені ліміти від НЕК "Укренерго" для Полтавщини:

з 07:00 до 16:00 – не встановлено;

з 16:00 до 24:00 – 494 МВт.

У Харкові 12 черг відключень

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 2 до 8 січня 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень світла – 12 черг, їх розклад оновили.

1 черга 07:00 — 10:00;

2 черга 08:00 — 11:00;

3 черга 09:00 — 12:00;

4 черга 10:00 — 13:00;

5 черга 11:00 — 14:0;

6 черга 12:00 — 15:00;

7 черга 13:00 — 16:00;

8 черга 14:00 — 17:00;

9 черга 15:00 — 18:00;

10 черга 17:00 — 20:00;

11 черга 18:00 — 21:00;

12 черга 19:00 — 22:00.

У Львові відключатимуть світло з 16:00

Станом на 2 січня ранку відключень світла у Львові не застосовували. Водночас зазначили, що упродовж дня ситуація може змінюватись.

До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень,

– повідомив Максим Козицький.

Загалом є 3 черги для відключень. Свою групу можна дізнатися тут.

Відключення світла на Львівщині / фото "Львівобленерго"

Чи буде світло у Черкасах

У Черкасах аналогічна ситуація, як на Львівщині. 2 січня, до 16:00 відключень електроенергії по області не планується. Зазначають, що наразі вдосталь потужності.

Але у випадку погіршення ситуації можливі аварійні відключення.

Тому жителів просять свідомо використовувати електроенергію, не вмикаючи зайве!

Коли найкраще використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Світло на Прикарпатті

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графіки відключень на 2 січня. Також додала, що нічного ліміту немає. Завдяки цьому, вночі у регіоні не буде відключень.

1 черга

Підчерга 1.1:

З 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.2:

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.3:

З 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.4:

З 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1:

З 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.

З 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.2:

З 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, з 23:00 до 24:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.

З 10:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3:

- З 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

З 09:00 до 11:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.4:

З 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

З 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2:

З 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – світла не буде.

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

З 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3 та 3.4:

З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – світла не буде.

З 00:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – світло буде.

Крім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00. Можливі вимкнення також з 15:00 до 17:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00. Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.

На Миколаївщині скасували екстрені відключення

2 січня у Миколаївській області скасували відключення світла. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.