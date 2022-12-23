Де в Україні не буде світла 23 грудня: графіки та міста

В Україні діють графік подачі електроенергії. Проте через складну систему в регіонах можуть застосовувати й аварійні відключення.

Енергетики продовжують ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури після російських атак. Про графіки відключення світла читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як подаватимуть світло на Рівненщині

Графіки відключення світла опублікував керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Відсутність світла для Рівного можна визначити за посиланням. Щодо всієї області, то графіки можна знайти тут.

"Нагадаю, вони можуть не сходитися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень", – зазначив керівник ОВА.

Що відбуватиметься в Івано-Франківській області

Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук оприлюднила графік відключення світла від "Прикарпаттяобленерго". Вона зазначила, що доведений ліміт є більшим від тих, які були 22 грудня:

нічний ліміт становить 232 МВт (це на 14% більше від ліміту попередньої доби);

денний – 302 МВт (більшим за 22 грудня на 9%).

"Збільшення лімітів дозволяє застосовувати схему 4х4. При цьому варто пам'ятати, що збільшення навантаження на мережу може автоматично вплинути на перегляд лімітів у сторону їх зниження", – наголосила Онищук.

Визначити свою чергу відключення можна на сайті Прикарпаттяобленерго.

Орієнтовно для 1 черги абонентів електроенергію постачатимуть таким чином:

з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00 та з 18:00 до 22:00 ( підчерги 1.1 та 1.2 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 15:00 до 18:00, з 23:00 до 24:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням);

з 14:00 до 15:00 та з 22:00 до 23:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. Через недотримання можливі вимкнення);

з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00 та з 18:00 до 22:00 ( підчерги 1.3 та 1.4 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 10:00, з 14:00 до 17:00, з 22:00 до 24:00 (підчерги 1.3 та 1.4 будуть з електропостачанням);

з 06:00 до 07:00 та з 17:00 до 18:00 (підчерги 1.1 та 1.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів. Через недотримання можливі вимкнення).

Щодо 2 черги, то електропостачання подаватимуть так:

з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 та 22:00 до 24:00 ( підчерги 2.1 та 2.2 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 02:00 до 06:00, з 11:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 (підчерги 2.1 та 2.2

будуть з електропостачанням);

з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00 (підчерги 2.1 та 2.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів);

з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 та 22:00 до 24:00 ( підчерги 2.3 та 2.4 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00 (підчерги 2.3 та 2.4

будуть з електропостачанням);

з 13:00 до 14:00 та з 21:00 до 22:00 (підчерги 2.3 та 2.4 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів).

Для 3 черги вмикатимуть та вимикатимуть світло за таким графіком:

з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00 ( підчерги 3.1 та 3.2 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 04:00 до 07:00, з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 24:00 (підчерги 3.1 та 3.2 будуть з електропостачанням);

з 07:00 до 08:00 та з 20:00 до 21:00 (підчерги 3.1 та 3.2 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів);

з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00 та з 20:00 до 24:00 (підчерги 3.3 та 3.4 будуть вимкнені);

будуть вимкнені); з 00:00 до 04:00, з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 19:00 (підчерги 3.3 та 3.4 будуть з електропостачанням);

з 08:00 до 09:00 та з 19:00 до 20:00 (підчерги 3.3 та 3.4 будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів).

Онищук додала, що для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення можуть застосувати 4 черга:

знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 14:00 до 19:00;

знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00.

Керівниця ОВА наголосила, що кожен споживач у цьому проміжку може бути без світла не більше ніж 5 годин.

"В години увімкнень енергетики просять споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків", – закликала Онищук.

Ситуація у Хмельницькій області

На Хмельниччині діятиме такий графік відключень світла:

7:00 – 11:00 – 1, 3 черги;

11:00 – 15:00 – 2, 4 черги;

15:00 – 19:00 – 1, 3 черги;

19:00 – 23:00 – 2, 4 черги;

23:00-3:00 – 1, 3 черги;

3:00 – 7:00 – 2, 4 черги.

Щоб визначити, до якої групи належить будинок, слід перейти за посиланням на сайт Хмельницькобленерго.

Графіки для Волинської області

У Волиньобленерго розповіли, що роблять все можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Проте може виникати дефіцит і необхідність збалансувати енергосистему, щоб уникнути аварій на обладнанні. Всі графіки відомство опублікувало за посиланням.

Відключення світла у Вінницькій області

Міська рада Вінниці опублікували г​рафік погодинних знеструмлень від обленерго. Світла не буде у такий час:

02:00–- 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:00 (1 черга);

00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00 (2 черга);

00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00 (3 черга).

Визначити свою чергу можна за посиланням. Якщо є невідповідність годин відключень згідно з графіком (понад 4 години), то слід звернутися до Вінницяобленерго. Зробити це можна в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до колцентру за номером 0 800 217 217.

У Київській області не діють графіки

За інформацією ДТЕК, у Києві та області наразі не діють графіки стабілізаційних відключень – тривають екстрені. Мешканців закликали зберігати спокій.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", – пояснили у ДТЕК.

Що відбувається зі світлом на Запоріжжі

У Запоріжжі та області 23 грудня діють погодинні графіки. Проте через у Запоріжжяобленерго розповіли, що через перевищення ліміту енергоспоживання додатково можуть ввести графіки стабілізаційних аварійних відключень електроенергії. Відтак, світла може не бути у споживачів, які заживлені від промислових підприємств.



Графік відключання світла для Запоріжжя / Інфографіка Запоріжжяобленерго