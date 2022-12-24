Де в Україні не буде світла 24 грудня: графіки та міста

В Україні запровадили почергову подачу електроенергії. Проте через складну систему в регіонах можуть застосовувати й аварійні відключення світла.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням енергетичної потужності країни після російських атак. Про графіки відключення світла читайте у матеріалі 24 каналу.

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У Києві все ще складна ситуація зі світлом

У ДТЕК "Київські електромережі" попередили киян про ранкове введення екстрених відключень. Через це стабілізаційні графіки наразі недійсні.



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Що буде цього дня зі світлом на Рівненщині

Споживачів просять свідомо ставитися до вимог скорочення споживання електроенергії. Крім того, бізнес має обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів.

У суботу, 24 грудня на Рівненщині діятимуть віялові відключення електроенергії. Місцева влада попереджає, що вони можуть не збігатися з реальністю, за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік для міста Рівне можна знайти тут.

Для області тут.

Хмельницький та область будуть знеструмлювати за графіками

У Хмельницькому сьогодні вимикатимуть світло за графіками. Усього діють 4 основні черги.

Графік відключень для Хмельницької області на 24 грудня:

7:00-11:00 – ІІІ черга;

11:00-15:00 – ІV черга;

15:00-19:00 – І черга;

19:00-23:00 – II черга;

23:00-3:00 – ІII черга;

3:00-7:00 – ІV черга.

Коли вимикатимуть світло на Хмельниччині / Скриншот з сайту "Хмельницькобленерго"

Свою чергу можна дізнатися тут. У разі перевищення ліміту споживання, можуть ввести додаткові знеструмлення.

Коли будуть відключати світло на Прикарпатті

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень на 24 грудня. Зауважимо, що ліміт для області на сьогодні становить 213 МВт, що на 8% менше від ліміту попередньої доби. Денний теж дещо менший ліміту попередньої доби й становить 298 МВт.

Івано-Франківська схема відключень 4х4 зберігається, адже скорочення незначні. Голова ОВА Світлана Онищук зазначає, що у години ввімкнень, енергетики просять споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків.

Графік для Івано-Франківської області на 24 грудня:

1 черга:

З 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світла не буде.

- З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00 – світло буде.

2 черга підчерга 2.1 та 2.2:

- З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00 та 21:00 до 24:00 – світла не буде.

З 02:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світло буде.

З 01:00 до 02:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

2 черга підчерга 2.3 та 2.4:

З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00 та 21:00 до 24:00 – світла не буде.

З 01:00 до 04:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світло буде.

З 04:00 до 05:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

3 черга підчерга 3.1 та 3.2:

З 00:00 до 03:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світла не буде.

З 04:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.

З 03:00 до 04:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

3 черга підчерга 3.3 та 3.4:

З 03:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світла не буде.

00:00 до 03:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

Крім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована ще й 4 черга:

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. З 05:00 до 07:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

На Вінниччині – стабілізаційні відключення світла

У Вінницькій області вдалося трохи стабілізувати ситуацію з енергопостачанням. У регіоні діють стабілізаційні графіки погодинних відключень.

Графік відключень світла 24 грудня:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

У Чернівцях також діють графіки

24 грудня у місті Чернівці та в усьому регіоні тривають стабілізаційні знеструмлення. У разі недотримання ліміту чи виникнення непередбачуваних обставин, графіки відключень можуть не діяти.



Графік відключень у Чернівцях / Фото "Чернівціобленерго"

Яка ситуація зі світлом у Дніпрі

У Дніпрі та області з 21 грудня ввели нові графіки відключення світла. У ДТЕК "Дніпровські електромережі" зазначають, що ці графіки актуалізували під складну ситуацію в енергосистемі, після останніх масованих обстрілів.

Щоб дізнатися про аварійні чи планові відключення, введіть свою адресу тут. Якщо електроенергія має бути, проте її насправді немає – повідомте ДТЕК.

Коли вимкнуть світло на Запоріжжі 24 грудня

Стан енергосистеми України все ще складний, тому аварійні чи екстрені відключення можуть вводити за потреби. Українців просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

У регіоні цього дня діятимуть віялові відключення електроенергії. Графік, для вашої зручності, прикріплюємо нижче.

Відключення у Запоріжжі 24 грудня / Фото "Запоріжжяобленерго"

На Одещині діють погодинні графіки стабілізаційних відключень

У суботу в Одеській області ввели відключення за графіками. Нагадаємо, що з 19 грудня ДТЕК "Одеські електромережі" оновила графіки. Переглянути їх також можна за посиланням на сайті ДТЕК.



Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 каналу

На Полтавщині – знеструмлюють за графіком

24 грудня "Укренерго" довело до відома споживачів про ліміт потужностей у Полтавській області. Згідно з ним, з 00:00 до 7:00 – дозволено 418 МВт та з 7:00 до 24:00 – 488 МВт.

Це означає, що планується відключення всього по одній черзі за раз. Формула +4/-2, при цьому, залишається актуальною.

Графік на 24 грудня для Полтавщини:

1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00. 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30.

00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30. 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

На Волині також відключають світло за графіком

На території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності. Через масовані ракетні атаки росіян, енергосистема України перебуває у вкрай тяжкому становищі.

У "Волиньобленерго" попереджають, ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком, якщо потрібно буде збалансувати енергосистему. Графіки вимкнень на 24 грудня знайдете тут.

Коли знеструмлюватимуть споживачів на Сумщині 24 грудня

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Відхилення пов'язане з необхідністю перемикання черг.

У Сумах та області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Це відбуватиметься у режимі +4/-2 години, повідомили в "Сумиобленерго".

Графік, при цьому, виглядатиме так:

1 черга – 02.00 – 04.00; 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

2 черга – 04.00 – 06.00; 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.

3 черга – 00.00 – 02.00; 06.00 – 08.00; 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

На Львівщині електроенергію постачають за графіками

На Львівщині тривають графіки погодинних вимкнень електроенергії. Загалом є три групи відключень.

Свою групу можна дізнатися на сайті "Львівобленерго". Посилання залишаємо тут.

Коли буде світло у домівках львів'ян / графіки "Львівобленерго"