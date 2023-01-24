Відключення світла в Україні 24 січня: графіки та перелік міст

В Україні нині у багатьох областях діють стабілізаційні графіки відключення світла. Однак можуть бути й аварійні вимкнення.

У яких областях відключатимуть електроенергію за графіком, а де можливі аварійні та екстрені вимкнення, розповідає 24 Канал.

Важливо На Львівщині ввели спеціальний графік аварійних відключень

Світло на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 24 січня:

Місто Рівне – за посиланням

Рівненська область – за посиланням

Графік відключень на Запоріжжі



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Ліміти, доведені Укренерго для Запорізької області на 24 січня, на 6% нижчі за 23 січня. Водночас через поступове зниження температури повітря очікується зростання рівня енергоспоживання.

На Прикарпатті будуть погодинні відключення

За вказівкою Укренерго, через дефіцит потужності в енергосистемі здійснити режимний замір, який було заплановано на 24 січня, на території Прикарпаття не вдасться. Режимний день без вимкнень – перенесений. Про дату повідомлять додатково.

24 січня будуть встановлені ліміти і графік погодинних вимкнень. Наразі ліміти для області ще не доведені.

На Черкащині не вимикатимуть світло

24 січня з 00:00 до 24:00 по Черкаській області відключень електроенергії не планується. Це пов'язано з режимними вимірами погодинного активного електричного навантаження. Такі заходи необхідні для отримання об’єктивних даних щодо споживання електроенергії за добу кожного регіону країни.

Що зі світлом на Хмельниччині

Є висока ймовірність відключення 3 черг одночасно, повідомили в обленерго. До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Електроенергія на Вінниччині

Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 24 січня:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Одещині

24 січня графіки стабілізаційних відключень світла в Одесі та області діятимуть з 7:00. Так, Укренерго встановив для Одещини різні ліміти електроенергії протягом доби. З 00:00 до 07:00 ліміт коливається від 437,4 до 439,5 МВт, з 7:00 до 24:00 – від 535,2 до 627,2 МВт.

Це означає, що вночі в регіоні будуть екстрені відключення, вдень – вимикатимуть за графіками.

Чи буде світло на Волині

На Волині ввели графіки погодинного відключення електроенергії.

У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту "Волиньобленерго" змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні. Графіки дивіться за посиланням.

Що відбувається зі світлом у Києві

Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.

На Дніпропетровщині діють планові відключення

24 січня у Дніпрі та області діють планові вимкнення світла. Графіки можна подивитись тут і тут.

У Кропивницькому запровадили графіки

24 січня у Кропивницькому з 8:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії: дві години електрика є, дві години немає.

На Миколаївщині не діють графіки

На Миколаївщині станом на ранок 24 січня погодинні графіки відключення електропостачання не застосовуються, повідомили у "Миколаївобленерго".