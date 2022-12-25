Де в Україні не буде світла 25 грудня: графіки та міста

Українська енергосистема продовжує оговтуватися від російських обстрілів. Через це в Україні запроваджені планові та екстерні відключення світла.

Графіки відключення світла є вимушеним кроком, аби зберегти критичну інфраструктуру країни після терористичних атак ворога. 24 канал публікує актуальну інформацію щодо відключень світла в Україні станом на 25 грудня.

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У Києві екстрені відключення світла

Найскладніша ситуація надалі залишається у Києві та області. У Києві відбуваються екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо посунулася. Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста.

В Одесі оновили графіки

Наразі в Одесі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Дізнатися чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна, перейшовши за цим посиланням.

Графіки відключень у Дніпрі

У Дніпрі, як і в Одесі, діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Дізнатися чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна тут.

Графіки поділили на дві категорії: Білий колір на графіку – в цей час планується включення світла та сірий колір на графіку – в ці години світла не буде.

Відключення намагаються проводити так, щоб електропостачання було відсутнє не більше чотирьох годин через п'ять годин наявності світла.

Як вимикають світло у Львові

Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять.

У Львові графіки вимкнень світла поділили на 3 групи. Дізнатися, коли за вашою адресою не буде світла можна за цим посиланням.

Графі подачі світла у Полтаві

У Полтаві опублікували графік подачі світла на 25 грудня. Світло у Полтаві буде в такі години:

1 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

2 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;

3 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

У Черкаській області змінили години вимкнень

У ніч з 24 на 24 відбулася зміна годин відключення у двох чергах жовтого графіка у Черкаській області. На сьогодні він частково діє в Уманському районі: в Уманській, Паланській, Бабанській, Дмитрушківській, Ладижинській, Монастирищенській і Христинівській тергромадах.

Тож із 25 грудня часовий режим жовтого графіка буде таким:

1 черга (години відключення)

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

2 черга (години відключення)

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

На решті території області продовжують діяти зелені графіки.

Графіки вимкнень світла в Рівному

У Рівному опублікували графіки вимкнень світла на 25 грудня. Графіки можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Графіки відключень світла у Рівному доступні за цим посиланням;

графіки вимкнень у Рівненській області можна знайти тут.

Відключення світла у Хмельницькому

У Хмельницькому продовжують діяти 4 черги вимкнень світла. У неділю, 25 грудня, світло вимикатимуть за таким графіком:

7:00-11:00 – ІІІ черга

11:00-15:00 – ІV черга

15:00-19:00 – І черга

19:00-23:00 – II черга

Енергетики очікують, що вдень достатньо буде відключень однієї черги. У вечірній час зберігається ймовірність відключень за двома чергами. До якої черги належить твій будинок можна переглянути тут.

Графіки для Прикарпаття

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень на 25 грудня. Доведений нічний ліміт для області на 25.12 є необмежений. Схема вимкнень залишається 4х4.

Орієнтовно:

1 черга

З 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

2 черга

З 11:00 до 15:00 та 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2

З 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням

Підчерга 3.3 та 3.4

З 11:00 до 15:00 та 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена

З 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

Стабілізаційні вимкнення на Запоріжжі

У неділю, 25 грудня, у Запорізькій області діють стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії. За графіком погодинні стабілізаційні відключення розпочалися о 00:00 із першої черги.

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години, із можливою невеличкою затримкою.

Якщо ситуація в єдиній енергосистемі зміниться та вимагатиме запровадження аварійних або екстрених відключень, про це буде повідомлено додатково.

Дізнатися графік вимкнення електроенергії за своєю адресою можна тут.

Зміна графіків у Вінниці

У Вінницяобленерго повідомили про зміну графіка відключень електроенергії. У неділю, 25 грудня, світло вимикатимуть відповідно до 3 черг:

1 черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

3 черга: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Новий графік для Буковини

Для Буковини Чернівціобленерго опублікували новий графік стабілізаційних відключень електроенергії.

Вночі буковинці мали змогу користуватися електроенергією від 7 до 10 годин. Загальна ж кількість світла на добу становитиме 15 годин на кожну групу.

Ознайомитись із графіком стабілізаційних відключень, який опублікувало Чернівціобленерго, можна тут.

Вимкнення на Волині

Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині зберігається дефіцит потужності.

Волиньобленерго розробило графіки стабілізаційних вимкнень. Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком.

Ознайомитись із графіками можна за посиланням.