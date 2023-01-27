Відключення світла в Україні 27 січня: графіки та перелік міст

Після вчорашньої масованої атаки по енергетичних об'єктах країни, ситуація зі світлом складна. У більшості областей діють стабілізаційні графіки вікдлючень.

Водночас у деяких регіонах ввели аварійні відключення. 24 Канал зібрав актуальні дані про ситуацію зі світлом в областях.

До теми 13-та масована ракетна атака Росії по енергосистемі України: яка ситуація зі світлом

На Київщині діють стабілізаційні відключення

У ДТЕК повідомили, що оператор Укренерго надав на 27 січня ліміти, які дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Зокрема:

Київ – вдень 991 МВт, вночі 663 МВт,

Київщина – вдень 708 МВт, вночі 609 МВт.

У Дніпропетровській області також погодинні відключення

На Дніпропетровщині вдень ліміт сягає 1200 МВт, вночі – 1208 МВт. Такі показники дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитися з графіками можна за цим посиланням.

На Одещині тривають екстрені вимкнення

На жаль, на території Одеської області російські терористи 26 січня пошкодили одразу два енергетичних об'єкти. Через це у регіоні застосовують екстрені відключення світла. Опубілковані раніше графіки не діють.

У Рівненській області діють графіки

Очільник ОВА Віталій Коваль повідомив, що 27 січня на Рівненщині світло вимикатимуть за графіком. Зокрема:

Рівне – тут,

Рівненська область – тут.

Нагадаю, вони можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень,

– зазначив Коваль.

Яка ситуація зі світлом на Запоріжжі

Через суттєве перевищення лімітів, станом на 9 ранку, на Запоріжжі запровадили аварійні відключення. Очікуваний обсяг розвантаження становить 70 МВт. Орієнтовна тривалість дії аварійних відключень до 23:59.

Графіки аварійних відключень стосуються промислових підприємств, а також незначної кількості побутових споживачів, заживлених від електромереж цих підприємств. Переглянути графік та дізнатися причину відключення можна на сайті обленерго.

Відключення в Івано-Франківській області

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графіки відключень світла на 27 січня.

1 черга

Підчерги 1.3, 1.4

з 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені,

з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, з 18:00 до 19:00 –

можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

з 03:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 05:00 до 06:00, 13:00 до 14:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерга 3.1

з 01:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, з 20:00 до 22:00 – черга буде з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

з 04:00 до 05:00, 14:00 до 15:00 та з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.2

з 01:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 – черга буде з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

з 04:00 до 05:00, 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 - можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

з 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, з 10:00 до 14:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та 16:00 до 20:00.