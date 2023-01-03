Відключення світла в Україні 3 січня: графіки та перелік міст

Українська енергосистема витримала 11 масованих атак з боку Росії, але продовжує працювати. Щоб стабілізувати енергосистему, в Україні вимушено запровадили відключення світла.

Декілька днів у багатьох регіонах України не вимикали світло, а тепер доводиться повертатися до звичних буднів. Але виявилось, що тепла погода грає на руку й ситуація з використанням лімітів значно краща. Яка ситуація зі світлом, читайте на 24 каналі.

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У Києві знову екстрені відключення

Через чергову атаку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва, 2 січня у столиці застосовували екстрені відключення. Енергетики повідомили, що роблять все, щоб у домівках киян було світло. Проте чи повернеться місто до планових відключень 3 січня наразі невідомо.

Натомість у Київській області відключення вже скасували.

Графік відключень у Черкасах

3 січня до 14:00 відключень електроенергії у Черкаській області не планується. Вже з 14:00 до 23:00 регіон повернеться до застосування зелених графіків погодинних відключень: чотири години зі світлом, дві – без світла.

Відключення у Запоріжжі

До 14:00 погодинних стабілізаційних відключень електроенергії по Запорізькій області не буде. Надалі рішення про їх відновлення або невідновлення залежатиме від того, чи відповідатиме рівень енергоспоживання по регіону лімітам, що доведе НЕК "Укренерго".

Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.

Графік відключення світла у Рівному

Графік відключення електроенергії 2 січня:

Місто Рівне – ознайомитись тут;

Рівненська область – ознайомитись тут.

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль уточнив, що графіки будуть застосовуватися лише у випадку недостатності лімітів. Також вони можуть не збігатися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень

Відключення світла у Вінниці

В обленерго повідомили, що графік знеструмлення на 3 січня:

1 черга: 18:00 – 20:00;

2 черга: 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;

3 черга: 16:00 – 18:00, 22:00 – 23:00.

Ситуація зі світлом у Полтаві

На сьогодні "Полтаваобленерго" отримало достатній ліміт електроенергії. Отже, обмеження споживання встановили лише з 14:00 до 23:00. Тоді діятиме формула +4/-2. Тож світла не буде у такі години:

1 черга: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

2 черга: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00

3 черга: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

У Сумах до обіду без відключень

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що 3 січня з 00:00 до 14:00 застосування графіків відключень по Сумській області не планується.

Графік відключень світла на Хмельниччині

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 січня, з 00:00 до 14:00 погодинних відключень не буде. Після 14:00 – відключення відбуватимуться за графіком погодинних відключень по одній черзі:

14:00 – 15:00 – ІІ черга;

15:00 – 19:00 – ІІІ черга;

19:00 – 23:00 – IV черга

До якої черги належить ваша оселя – можна переглянути тут.

В Одесі діють оновлені графіки

В Одесі діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

В Чернівцях теж графіки

"Чернівціобленерго" оприлюднили графік відключень на 3 січня. Знайти свою групу можна за посиланням.



Чернівціобленерго оприлюднило графік / Інфографіка "Чернівціобленерго"

У Харкові 12 черг відключень

Від 2 до 8 січня 2023 року у Харкові діє графік відключення електроенергії. Про це повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень світла – 12 черг:

1 черга 07:00 — 10:00;

2 черга 08:00 — 11:00;

3 черга 09:00 — 12:00;

4 черга 10:00 — 13:00;

5 черга 11:00 — 14:0;

6 черга 12:00 — 15:00;

7 черга 13:00 — 16:00;

8 черга 14:00 — 17:00;

9 черга 15:00 — 18:00;

10 черга 17:00 — 20:00;

11 черга 18:00 — 21:00;

12 черга 19:00 — 22:00.

У Львові поки що не відключають

Станом на ранок 3 січня відключень світла у Львові не застосовують – електроенергію подають усім споживачам.

Світло на Прикарпатті

До 14:00 на Прикарпатті електроенергію не вимикатимуть. Проте з 14:00 до 24:00 вимкнення можуть бути за графіком.

Відключення світла на Закарпатті

Погодинні відключення на Закарпатті застосовуватимуть лише після обіду та ввечері.



Графік відключень на Закарпатті / Обленерго

Яка ситуація на Волині

3 січня НЕК "Укренерго" не встановлювало ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 14:00. З 14:00 людей просять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками.

Наразі на вулиці тепло, тож українці використовують менше електроенергії. Проте громадян просять свідомо використовувати електроенергію, не вмикаючи зайве!



​Коли найкраще використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу