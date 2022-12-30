Відключення світла в Україні 30 грудня: графіки та перелік міст

Росія у четвер, 29 грудня, знову масовано атакувала Україну, що знову нашкодило нашій енергосистемі. Через атаки окупантів українські енергетики роблять все, щоб українці мали світло.

Яка ситуація зі світлом в містах України наразі розповідає 24 канал.

Увага Маємо кілька влучань, – Зеленський розповів, де найскладніша ситуація зі світлом

Яка ситуація в Києві

У столиці наразі відбуваються екстрені відключення світла. Графіки відключень електроенергії, які було складено раніше наразі не діють. Стежити за ситуацією та перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Зауважимо, що увесь минулий тиждень енергетики столиці працювали над заживленням енергосистеми. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба запевнив, що навіть після вчорашніх атак ворога, ситуація в столиці значно краща, ніж тиждень тому.

Графік відключень світла в Рівному

Станом на 30 грудня у Рівному та області діють планові відключення електроенергії. Актуальні графіки можна переглянути:

для міста Рівного – тут;

для Рівненської області – тут.

Зазначають, що графіки можуть не збігатися з фактичними, за умови екстрених чи аварійних відключень.

На Волині наразі стабільна ситуація

У "Волиньобленерго" повідомили, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень відповідно до виділеного на область ліміту.

З актуальним графіком жителі Волині, можуть ознайомитись за посиланням.

Однак, енергетики попередили, що зобов'язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК "Укренерго" виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

Відключення світла у Хмельницькому

Графік відключень світла на Хмельниччині 30 грудня:

7:00-11:00 – ІІ черга

11:00-15:00 – І черга

15:00-19:00 – ІV черга

19:00-23:00 – IIІ черга

Щоб перевірити, до якої черги належить ваш будинок, перейдіть за посиланням.

Зазначають, що ввечері є ймовірність відключень за двома чергами.

Графік відключення світла у Запоріжжі

30 грудня у Запоріжжі актуалізували графік обмежень споживання світла.

з 6:00 до 9:00 буде вимкнено першу чергу;

з 9:00 до 12:00 – другу чергу;

з 12:00 до 15:00 – відключать третю чергу;

Далі чергу повторять – відключення знову триватимуть по 3 години.



Графік світла у Запоріжжі / Інфографіка "Запоріжжяобленерго"

Відключення у Чернівцях

"Чернівціобленерго" оприлюднили графік відключень на 30 грудня. Знайти свою групу можна за посиланням.

Графіки світла у Чернівцях / Інфографіка "Чернівціобленерго"

На Вінничині погодинні відключення

Погодинні відключення електроенергії діють й у Вінницькій області. Станом на 30 грудня в обленерго оприлюднили графік:

1 черга: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 черга: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 черга: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

У Дніпрі – планові вимкнення

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

На Дніпропетровщині з 21 грудня повернулись до графіків вимкнення світла. Ознайомитись з ним можна тут.

В Одесі аварійні вимкнення світла

Ворожа атака 29 грудня залишила понад 400 тисяч абонентів без світла на Одещині. Були влучання по енергетичній інфраструктурі регіону. Сьогодні в області та місті діють аварійні відключення світла. Перевірити наявність поточних відключень та стежити за ситуацією можна за посиланням.

Енергетикам потрібен певний час, щоб стабілізувати систему і повернутися до погодинних відключень. Варто зауважити, що найбільше постраждали Одеса та Одеський район.

Коротко про масовану атаку росіян