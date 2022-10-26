Аварійні відключення світла на Закарпатті: опублікували черги графіків

26 жовтня 2022 , 23:30
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Джерело:

Закарпатська ОВА

Віялові відключення світла проводять у багатьох регіонах країни. Вони необхідні для зменшення навантаження на мережі, що постраждали внаслідок масштабної атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

У "Закарпаттяобленерго" оприлюднили черги графіків аварійних вимкнень для мешканців області. Актуальну інформацію про свій населений пункт можна знайти на сайті.

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Детальніше про списки черг для Закарпатської області

В "Укренерго" прийняли рішення про аварійні відключення електроенергії. Закарпатська ОВА повідомила місцевих жителів, що для області сформували черги графіків.

Усю актуальну інформацію про черги й терміни відновлення електрики у своєму місті чи селищі можна буде дізнатися сайті ПрАТ "Закарпаттяобленерго".

У Закарпатській ОВА вкотре наголосили на важливості зменшення споживання електроенергії. Також попросили з розумінням поставитися до вимушених тимчасових обмежень.

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"Справедливі графіки": в "Укренерго" розповіли про аварійні відключення світла

  • В "Укренерго" пообіцяли зробити графіки відключення електроенергії зручнішими для споживачів. Над цим зараз також працюють оператори систем розподілу (обленерго), місцеві органи влади, Міненерго та навіть Офіс Президента.
  • Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що, на жаль, в країні зараз дефіцит електропотужностей. Через це віялові відключення світла є дуже необхідними. 
  • За даними "Укренерго" найбільше електрику 21 жовтня економили у Києві та області, а 24 жовтня – на Хмельниччині та на Волині. У Національній енергетичній компанії наголосили, що контрольоване споживання електроенергії – це як донат для ЗСУ, що теж наближає Україну до перемоги.

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Автор: Лілія Траспетрихіна