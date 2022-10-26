Аварійні відключення світла на Закарпатті: опублікували черги графіків

Віялові відключення світла проводять у багатьох регіонах країни. Вони необхідні для зменшення навантаження на мережі, що постраждали внаслідок масштабної атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

У "Закарпаттяобленерго" оприлюднили черги графіків аварійних вимкнень для мешканців області. Актуальну інформацію про свій населений пункт можна знайти на сайті.

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Детальніше про списки черг для Закарпатської області

В "Укренерго" прийняли рішення про аварійні відключення електроенергії. Закарпатська ОВА повідомила місцевих жителів, що для області сформували черги графіків.

Усю актуальну інформацію про черги й терміни відновлення електрики у своєму місті чи селищі можна буде дізнатися сайті ПрАТ "Закарпаттяобленерго".

У Закарпатській ОВА вкотре наголосили на важливості зменшення споживання електроенергії. Також попросили з розумінням поставитися до вимушених тимчасових обмежень.

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"Справедливі графіки": в "Укренерго" розповіли про аварійні відключення світла

В "Укренерго" пообіцяли зробити графіки відключення електроенергії зручнішими для споживачів. Над цим зараз також працюють оператори систем розподілу (обленерго), місцеві органи влади, Міненерго та навіть Офіс Президента.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, що, на жаль, в країні зараз дефіцит електропотужностей. Через це віялові відключення світла є дуже необхідними.

За даними "Укренерго" найбільше електрику 21 жовтня економили у Києві та області, а 24 жовтня – на Хмельниччині та на Волині. У Національній енергетичній компанії наголосили, що контрольоване споживання електроенергії – це як донат для ЗСУ, що теж наближає Україну до перемоги.

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