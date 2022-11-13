У семи областях України 13 листопада ввели аварійні відключення: де саме

13 листопада 2022 , 17:57
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Джерело:

Укренерго

Ситуація в енергосистемі досі не є стабільною. Часто через аварії важко дотримуватись графіків відключень світла, зокрема сьогодні, 13 листопада.

Українці вже звикли до того, що світло можуть вимикати не за графіками, а у разі аварій на підстанціях та в електромережах. В Укренерго зазначили, що станом на 17:00 13 листопада проблеми з електрикою в семи регіонах.

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Де виникли проблеми з електроенергією

Аварійні відключення ввели у таких областях:

  • Київській та місті Києві;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Сумській.

Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються,
– написали в Укренерго.

Окрім того, в КМДА також заявили, що графіки стабілізаційних відключень почнуть діяти після того, як енергетикам вдасться все владнати.

Де знайти графіки відключення світла

Важливо економити електроенергію

Українські енергетики цілодобово працюють, аби відновити пошкоджені енергооб'єкти, у які влучали російськими ракети та дрони. Тому важливо продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо вранці та ввечері – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та стабілізувати ситуацію.


Як користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу


Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, дуже важка ситуація з електроенергії на Херсонщині. Окупанти повністю знищили енергосистему в місті. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сухарук. За його словами, головне зараз – консолідувати всі зусилля для того, аби якомога швидше відновити електрику для людей.

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Автор: Мар'ян-Сергій Чупак