У семи областях України 13 листопада ввели аварійні відключення: де саме

Ситуація в енергосистемі досі не є стабільною. Часто через аварії важко дотримуватись графіків відключень світла, зокрема сьогодні, 13 листопада.

Українці вже звикли до того, що світло можуть вимикати не за графіками, а у разі аварій на підстанціях та в електромережах. В Укренерго зазначили, що станом на 17:00 13 листопада проблеми з електрикою в семи регіонах.

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Де виникли проблеми з електроенергією

Аварійні відключення ввели у таких областях:

Київській та місті Києві;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Харківській;

Полтавській;

Сумській.

Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших областях України відключення не прогнозуються,

– написали в Укренерго.

Окрім того, в КМДА також заявили, що графіки стабілізаційних відключень почнуть діяти після того, як енергетикам вдасться все владнати.

Де знайти графіки відключення світла

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

ДТЕК Київські енергомережі

Важливо економити електроенергію

Українські енергетики цілодобово працюють, аби відновити пошкоджені енергооб'єкти, у які влучали російськими ракети та дрони. Тому важливо продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо вранці та ввечері – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та стабілізувати ситуацію.



Як користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, дуже важка ситуація з електроенергії на Херсонщині. Окупанти повністю знищили енергосистему в місті. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сухарук. За його словами, головне зараз – консолідувати всі зусилля для того, аби якомога швидше відновити електрику для людей.

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