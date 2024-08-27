Проблеми в енергетиці на межі з кризою: до чого готуватись українцям узимку

Зима в Україні буде проблематичною. Можуть бути кризові ситуації, які призводитимуть до багатоденних відключень електроенергії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук, наголосивши, що ситуація залежатиме в тому числі від того, як працюватимуть блоки АЕС, відремонтовані блоки ТЕС, гідроелектростанції та чи будуть повторні ракетні удари.

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Всі енергооб'єкти України відіграють важливу роль

Експерт зауважив, що високовольтні підстанції Укренерго з'єднують, ці підстанції відіграють дуже важливу роль, як й всі енергетичні об'єкти, навіть маленька Київська ГЕС.

Ймовірніше, що буде криза і вона визначатиметься в першу чергу погодними умовами. Минула зима ввела нас в оману, коли не було відключень і Укренерго також виходило і "показувало свої м'язи", кажучи, що енергетики все відремонтували,

– озвучив Корольчук.

За його словами, це було оманою, бо просто тепла зима дозволила підстанціям не виходити на повну потужність, адже не було потреби в цьому.

Ми до певної міри повірили, що все відремонтували, але об'єктивно кажучи – ні, не було коштів, обладнання. Провести повний обсяг робіт неможливо було б ні за 2023, ні за 2024 рік, це займає тривалий період,

– пояснив експерт.

Треба готуватись до тривалих відключень світла

Корольчук закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин за добу і це будуть періоди активного життя громадян: ранковий, денний, вечірній. Вночі електроенергії буде більше.

Звичайно, що людей закликають свої активні дії перенести на нічний час, але це неможливо. Ситуація буде складною, я сумнівався, що минула зима буде теплою, це дуже рідко буває, щоб 2 сезони були такими теплими, то ж не думаю, що й 3 зима буде такою,

– прогнозує експерт.