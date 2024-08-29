Могло бути чотири черги: що дозволило уникнути максимальних відключень електроенергії

Українські енергетики продовжують усувати наслідки наймасованішої ракетно-дронової атаки, яку Росія здійснила 26 серпня. Через це в Україні введено графіки відключення світла. В більшості регіонів впроваджено 2 черги відключень, в деяких – 3.

Про це в розмові з 24 Каналом озвучив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що нині в Україні застосовують накопичені раніше ресурси, аби відновити українську енергосистему.

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Зі слів Рябцева, відновлювальні роботи тривають трохи довше, ніж очікувалось. Він наголосив, що звичайно громадянам хочеться якомога швидше мати електроенергію протягом всієї доби, але треба розуміти, що енергетики не всесильні. Тому протягом цього тижня обмеження споживання світла будуть зберігатись.

"Якби ми не мали резервів, тоді точно могло бути по 4 черги вимкнень світла, як це було влітку під час сильної спеки. Зараз все обмежується максимум 2 – 3 чергами вимкнень. Це стало можливим завдяки тому, що оператор системи передачі створив достатньо великий резерв потужностей передачі й розподілу електроенергії", – пояснив Рябцев.

Експерт з питань енергетики розповів, що зараз оператор залучив резервні лінії в низці регіонів України, щоб заживити споживачів якнайшвидше. Однак, з його слів, не можна довго використовувати резервні лінії, бо вони не розраховані на потрібну потужність. Тому енергетики намагаються якнайшвидше закінчити ремонтні роботи на енергетичних об'єктах.