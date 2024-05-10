У Києві вводять графіки обмежень електроенергії для бізнесу та промисловості

У столиці для промисловості та бізнесу запроваджують графіки відключень світла. В енергосистемі склалася складна ситуація.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Обмеження почнуться сьогодні о 18:00 і триватимуть до 07:00 завтра.

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Для жителів столиці обмежень не буде, але влада просить економити електроенергію, особливо в пікові вечірні години.

"Наразі ситуація в енергосистемі вимагає вжиття заходів з економії електроенергії. Тому тимчасово, з 18:00 до 7:00 ранку, буде обмежено постачання електроенергії для юридичних споживачів", – йдеться в повідомленні.

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