У ДТЕК показали нові графіки світла у Києві: відключення змістять на одну годину
Джерело:ДТЕК
З 27 липня у Києві графіки вимкнень електроенергії змістять на одну годину для рівномірного навантаження на енергосистему.
Про це повідомляє ДТЕК. У компанії пояснюють: якщо у користувачів вимкнення розпочиналось о 9:00, то відзавтра почнеться о 10:00.
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"Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", – зазначили у ДТЕК.
Оновлені графіки відключення світла по Києву
Графіки так само мають 6 груп, і як і раніше складаються з 3 категорій:
- Біла зона – світло є
- Сіра зона – світла немає
- Світло-сіра зона – можливі відключення
Зауважимо, що 26 липня "Укренерго" збільшило обсяг обмежень споживання світла через екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.