Відключення світла в Україні 11 січня: графіки та перелік міст

В Україні застосовують стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережі. Подекуди можуть вдаватись і до аварійних вимкнень.

Яка ситуація зі світлом 11 січня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Києві впровадили графіки відключень світла

Наразі у столиці застосовуються стабілізаційні графіки. Ознайомитись з графіком можна тут.

Напередодні генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що обсяги споживання електроенергії у столиці зросли. І це може впливати на вимкнення світла.

За словами Коваленка, мовиться про не лише про сірі, а й світло-сірі зони графіка. Нагадаємо, що у графіку білий колір гарантує світло, сірий – відсутність постачання електроенергії, а світло-сірий – можливе відключення.

Світло на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 11 січня:

Що зі світлом на Хмельниччині

Графік відключень світла на Хмельниччині 11 січня:

7:00-11:00 – IV черга;

11:00-15:00 – ІІІ черга;

15:00-19:00 – ІІ черга;

19:00-23:00 – І черга;

23:00-03:00 – IV черга;

3:00-7:00 – ІІІ черга.

Якщо величина навантаження збільшиться, можуть бути одночасні відключення 2 черг.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

На Вінниччині діють графіки

Графік погодинного відключення електроенергії на 11 січня:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-01:00, 03:00-05:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 01:00-03:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

Графік відключень світла на Запоріжжі



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Світло на Івано-Франківщині

1 черга

Підчерги 1.1,1.2

З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 1.3,1.4

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1,2.2

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 10:00 до 11:00 та з 16:00 до 17:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1, 3.2

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 3.3, 3.4

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00 та з 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 15:00 до 19:00. З 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

На Миколаївщині можуть вимкнути світло

Як повідомили у "Миколаївобленерго", шквальний вітер на території регіону 11 січня спричинив обриви повітряних ліній. Через це можливі аварійні та екстрені відключення.

Відключення електроенергії на Сумщині

На Сумщині, додаткового до графіків погодинних відключень, введені аварійні обмеження, за розпорядженням Укренерго. Це пов’язано із значним перевищенням поточного споживання електроенергії понад ліміт, повідомили в "Сумиобленерго".

У Чернівцях діятимуть графіки

Для Чернівців та області сформовано графік погодинних відключень на 11 січня. У зв'язку зі збільшенням споживання електрики, для Чернівецької області знизили ліміти споживання електричної енергії, порівняно із попередніми днями.

Так, електрику буковинцям вимикатимуть кілька разів по 3 – 4 години.



Відключення світла у Чернівцях / "Чернівціобленерго"

Чи буде світло на Волині

Укренерго встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 11 січня з 00:00 до 24:00. Ознайомитись із графіками можна за посиланням.

Електроенергія на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область повертається до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком відключень можна тут.

Як вимикатимуть світло на Полтавщині

На території Полтави та області 11 січня застосують графік погодинного відключення.

Так, жителям Полтавщини енергетики відключатимуть по одній черзі. Без світла кожна буде по дві години, з електропостачанням – чотири години.

З переліком населених пунктів та вулиць можна ознайомитися за посиланням. Графік відключень на січень – тут.

На Кіровоградщині – аварійні вимкнення

По всій Кіровоградській області діють аварійні відключення з 07:30 11 січня. Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему.

Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його не можливо.

Графіки погодинних відключень наразі не діють.

На Львівщині повернули графіки

Станом на ранок 11 січня у Львівській області електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень.

Напередодні, 10 січня, в області були вимушені застосувати аварійні відключення через перевищення лімітів споживання. Місцева влада просить усіх використовувати електропристрої раціонально, щоб не довелось застосовувати аварійні відключення.

У деяких регіонах України ввели аварійні відключення

Нагадаємо, що Укренерго розподілило денні та нічні ліміти споживання для всіх областей. Однак у багатьох регіонах ці ліміти перевищені, тому довелося застосувати аварійні відключення.