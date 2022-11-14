Де в Україні не буде світла: графіки відключень на 14 листопада

В нашій державі досі нестабільна ситуація в енергосистемі, саме тому застосовуються графіки планових відключень. 14 листопада планується, що світло вимикатимуть у 8 областях.

Уже традиційно обмеження електропостачання стосуватимуться жителів Півночі, Сходу та Центру нашої держави. У восьми регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла сьогодні, 14 листопада, з 00:00 до 24:00.

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Де будуть планові відключення

Важливо, що поки енергетики не повідомляли на про аварії на підстанціях чи в енергомережах – світло відключатимуть винятково за графіками в таких областях:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Донецькій.

Важливо, що в інших регіонах України відключення наразі не плануються. Зокрема, в Укренерго зазначили, що на Хмельниччині не застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії.

Де знайти графіки відключення світла

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Донецькій області : АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

ДТЕК Київські енергомережі

Чому вимикають світло та що варто робити

Російські окупанти пошкодили значну частину енергосистеми нашої держави, через це, власне, обмежують споживання електроенергії в певних регіонах.

Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло,

– написали в Укренерго.

Також там закликали свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.



Як розумно користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу



Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка 24 каналу

Однак слід також готуватися до аварійних ситуацій на електричних підстанціях та в енергомережах. Невідомо, що спаде на думку окупантам – тому варто бути готовими до раптового відключення світла будь-де та у будь-який час.



Як підготуватися до відключення світла / Поради 24 каналу

Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що минулого тижня російські загарбники пошкодили один з ключових об'єктів енергосистеми. Наслідком цього є дефіцит електроенергії в Києві та Центрі нашої держави.

Варте уваги – що робити у разі відключення світла, води та газу: дивіться відео