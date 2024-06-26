Як виключатимуть світло 27 червня: в Укренерго та ДТЕК розповіли
Джерело:Укренерго
В Україні протягом усієї доби 26 червня діяли графіки відключень світла. Наразі у ДТЕК та Укренерго розкрили, чи зміниться ця тенденція завтра, 27 червня.
У ДТЕК повідомили, що протягом завтрашнього дня, 27 червня, по усій території нашої держави обмеження щодо застосування електроенергії діятимуть упродовж усієї доби.
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Коли не буде світла 27 червня
27 червня, за вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,
– ідеться в повідомленні ДТЕК.
Там також пояснили, що в разі будь-яких змін додаткову інформацію повідомлять згодом. Водночас такі дані підтвердили й у НЕК "Укренерго".
"Завтра, 27 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень із 00:00 до 24:00", – написали у своєму телеграм-каналі енергетики.
Також зазначається, що обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільший із 17:00 до 23:00. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.Зверніть увагу!
До речі, очільник Держенергонагляду Руслан Слободян вважає, що українцям не варто робити висновки щодо наступної зими, дивлячись на сьогоднішню ситуацію в енергосистемі, оскільки в цілодобовому режимі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.
За його словами, якщо вдасться реалізувати все заплановане, а також посилити захист протиповітряної оборони, наша держава пройде зиму з мінімально можливими відключеннями.