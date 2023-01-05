Ліміти споживання електроенергії по всій Україні діють до 23:00, вночі її виробляють достатньо

До всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Вони потрібні, щоб забезпечити баланс в енергосистемі держави.

В Укренерго наголошують, що перевищення цих лімітів призводить до введення аварійних відключень у містах і селах. Тому українців укотре просять ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати всі прилади одразу після того, як з'являється світло.

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У нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії

Компанія зазначила, що станом на 11:00 5 січня споживання електроенергії в Україні невпинно продовжує зростати. Це пов'язують зі зниженням температури та відновленням роботи бізнесу і підприємств після Нового року.

Щоб збалансувати енергосистему, в якій зараз складна ситуація через російські атаки, по всіх областях вводять денні ліміти споживання. Водночас уночі відключень немає, адже електростанції виробляють достатньо енергії, щоб покрити її використання.

Якщо українці будуть економно ставитися до електроенергії, стабілізаційних відключень поменшає.

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