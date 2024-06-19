Відключення світла 20 червня: як застосовуватимуть графіки

В Україні продовжує зберігатися складна ситуація в енергосистемі. Тому, протягом 19 червня графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби.

Про це повідомили у ДТЕК. У разі змін інформацію оприлюднять додатково.

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Що відомо про застосування графіків завтра

Вдень, 19 червня, у ДТЕК розповіли про ситуацію з наданням електроенергії споживачам протягом наступної доби, 20 червня. За їхніми даними, змін у застосуванні графіків немає.

20 червня за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,

– йдеться у повідомленні.

Поточна ситуація в українській енергосистемі

Напередодні глава правління НЕК "Укренерго" Кудрицький заявив, що з 15 червня потужність на атомних електростанціях знизиться. А наступного тижня ситуація стане ще гіршою внаслідок ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

За його словами, ремонти не можна відтермінувати, адже в цей час перевантажують паливо. Адже паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає – його треба точно міняти.

Водночас він зауважив: загалом планують відремонтувати п'ять із дев'яти енергоблоків, але це не означає, що одразу ремонтуватимуть усі п'ять блоків. Знижену потужність на атомних електростанціях прогнозують усе літо.