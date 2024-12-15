Графіки відключення світла з 16 грудня будуть виглядати і діяти однаково в усіх містах України

"Укренерго" запроваджує уніфіковані правила відключення електроенергії від завтра, 16 грудня. Це означає, що графіки будуть виглядати і діяти однаково в усіх містах України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на роз'яснення ДТЕК. Обіцяють, що світла тепер буде більше.

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Рівномірний розподіл навантаження

Черги погодинних відключень будуть поділені на підчерги, що дозволить точніше регулювати тривалість і частоту обмежень для кожного регіону.

Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою. По всій країні кожну групу поділили на дві підгрупи. Тож, коли вимикати всю групу не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему,

– розповіли в ДТЕК.

Водночас у компанії наголосили: у разі аварії або якщо росіяни знову пошкодять лінії електропередач, графіки для цього регіону будуть змінені.

Що зміниться з понеділка у графіках світла

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко теж повідомив, що з понеділка починають діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Він пояснив, що конкретно зміниться для споживачі.

Основні зміни:

Інтервали відключень скорочуються до 30 хвилин. Це означає, що на відновлення електропостачання після знеструмлення буде відведено максимум пів години.

У підсумку, для кожної черги світло тепер має бути 56 годин на тиждень, тоді як раніше цей показник складав лише 38 годин.

Групи поділили на підчерги

Замість шести великих груп тепер буде 12 підчерг. Це дозволить відключати лише частину споживачів із черги за потреби, роблячи графіки гнучкішими та зменшуючи навантаження на всіх користувачів.

Усі оператори систем розподілу (ОСР) затвердили новий формат графіків. Тепер правила та розподіл будуть однаковими в усіх регіонах.

Де дізнатися свою чергу Перевірити оновлену інформацію можна на сайті YASNO або в мобільному застосунку після опівночі 16 грудня.

Графіки на тиждень і на завтра.

Як і раніше, ви матимете графік для вашої підчерги на весь тиждень, а щовечора з’являтимуться актуалізовані дані на наступний день.

Було 6 черг – стало 12. Інтервали відключень скоротилися з години до 30 хвилин. Графіки уніфікували для всієї країни.