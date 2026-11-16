У частині областей України 17 листопада протягом усієї доби застосовуватимуть планові знеструмлення. Для побутових споживачів введуть від 1 до 3 черг відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла?

Вимушені стабілізаційні заходи спричинені наслідками російських атак на енергооб'єкти України.

Для промисловості упродовж доби діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів введуть графіки погодинних відключень.

Фахівці та аварійні бригади безперервно ліквідують пошкодження обладнання й високовольтних ліній, аби стабілізувати розподіл електрики.

Точний розклад знеструмлень за конкретними адресами громадянам радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Ситуація в об'єднаній системі залишається динамічною, тому застосовані обсяги обмежень можуть оперативно коригуватися протягом доби.

Фахівці наголосили на важливості раціонального використання електрики після відновлення подачі живлення. Одночасне вмикання кількох енергоємних приладів створює додаткове навантаження в мережі та підвищує ризик виникнення локальних аварій на підстанціях.

Нагадаємо, 16 листопада після російських ударів у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві виникли масштабні перебої з електропостачанням. У Харкові через знеструмлення зупинилося метро, а в частині міста зникло світло.