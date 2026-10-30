Як вимикатимуть світло 31 жовтня

У частині областей України 31 жовтня вимушено діятимуть обмеження електропостачання. Заходи охоплять як побутових споживачів, так і промислові підприємства.

Про це повідомили в Укренерго.

Коли не буде світла 31 жовтня

Вимушені заходи обмеження споживання запроваджують через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Для промислових підприємств графіки обмеження потужності застосовуватимуть майже протягом усієї доби – з 06:00 до 23:59.

У цей самий часовий проміжок, з 06:00 до 23:59, триватимуть графіки погодинних знеструмлень для всіх інших категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Енергетики попереджають, що внаслідок постійної загрози обстрілів стан мережі може коригуватися впродовж дня. Громадянам рекомендують перевіряти оновлені розклади за адресами на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Фахівці компанії також звернулися до жителів із проханням раціонально вмикати енергомісткі прилади:

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Нагадаємо, що через аварію у трьох районах Київщини 30 жовтня тимчасово не діяли графіки відключень.

Тоді як напередодні після п'яти діб без світла в Конотопі на Сумщині відновили електропостачання.