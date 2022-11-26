Зеленський назвав суму, яку зібрали в рамках ініціативи Grain from Ukraine

26 листопада Україна анонсувала ініціативу Grain from Ukraine. У її межах уже вдалося зібрати кошти на продовольство для потребуючих країн.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що голод більше не має бути інструментом війни.

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Скільки уже зібрали коштів

Президент повідомив, що ініціативу "Зерно з України" підтримали:

США;

Канада;

Франція;

Німеччина;

Катар;

Японія;

Велика Британія;

Норвегія;

Фінляндія;

Бельгія;

Нідерланди;

Литва;

Чехія;

Італія;

Австрія;

Іспанія;

Швеція;

Швейцарія;

Словенія;

Європейський Союз.

За перший день існування ініціативи вдалося акумулювати близько 150 мільйонів доларів. Україна готує завантаження 60 суден українським продовольством і відправити їх у ті країни, яким загрожує голод. Варто відзначити, що напередодні президент заявляв про те, що Україна прагне врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей в Ефіопії, Судані, Південному Судані, Сомалі, Ємен, Конго, Кенії та Нігерії

Всі ми разом не просто відправляємо агропродукцію в країни, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя,

– наголосив президент.

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки

У день пам'яті жертв Голодомору в Києві відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Саміт відбувався у змішаному форматі: частина учасників була у столиці (прем'єри Литви, Бельгії та Польщі й президентка Угорщини), інші – в режимі онлайн.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна є серед лідерів на продовольчому ринку за експортом зерна. Українську пшеницю цінують в країнах Азії та Африки. Також наша держава експортує молочні продукти, соняшникову олію, фрукти, овочі тощо. Однак Росія, почавши вторгнення, заблокувала українські порти, заблокувала наш експорт, через що у світі зросли ризики голоду. Своїми діями Росія спровокувала продовольчу кризу та зростання цін на зерно.

Глава держави закликав розширити зернову ініціативу та зробити її безтерміновою, щоб Росія не могла маніпулювати цією темою.

Звернення Володимира Зеленського від 26 листопада: дивіться відео