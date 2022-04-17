Граната в дереві та реактивний залп під Rammstein: відеодайджест 52 дня війни
17 квітня 2022 , 06:13Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Український народ продовжує свою героїчну боротьбу проти російської навали. У Збройних Силах України показали найважливіші події 52 дня війни у своєму традиційному відеодайджесті.
У звіті за 16 квітня, зокрема, згадали про мінну небезпеку звільнених територій. Також показали епічне відео роботи наших систем залпового вогню.
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Що було в новому дайджесті:
- Спілкування президента з журналістами кількох провідних ЗМІ країни.
- Ворог продовжив обстріли мирних міст. Зокрема, в Харкові загинули 2 людини. Ще 18 отримали поранення.
- Сапери ДСНС показали, як розміновують російські боєприпаси. На відео була міна МОН-90.
- В одному з місць, звідки нещодавно вибили угруповання росіян виявили чергову пастку. Там гранату сховали під корою в дуплі дерева.
- Морські піхотинці показали, як майстерно знищують російський Т-72. Танк знешкодили завдяки одному пострілу протитанковим ракетним комплексом.
- Також показали й знищення одного з найпровідніших російських безпілотників – "Орлан-10". Його вдалося повалити на українську землю за допомогою переносного зенітного комплексу.
- А завершився дайджест епічним відео роботи реактивних систем залпового вогню "Град". Його зняли службовці окремої механізованої бригади імені князя Острозького. Ефектності додав і аудіоряд, який підклали бійці, – пісня німецького гурту Rammstein.
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