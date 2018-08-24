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Грандіозний концерт Океан Ельзи у Києві: перші фото та відео

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Концерт "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський": перші фото та відео
Концерт "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський": перші фото та відео / Instagram

Традиційно на День Незалежності України, 24 серпня, популярний гурт "Океан Ельзи" дав концерт у Києві на НСК "Олімпійський".

Один з найвідоміших вітчизняних гуртів "Океан Ельзи" провів грандіозний концерт. Зауважимо, що це був перший концерт гурту після майже річної концертної паузи.

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Що цікаво, під час виступу "Океан Ельзи" транслювали спеціальні ролики, які підкреслювали зміст пісень.

океан ельзи
Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/orel_viktoriia/
 

океан ельзи
Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/nikolay_hudoy/

Перед концертом гурт привітав шанувальників з Днем Незалежності України на своїй сторінці в Instagram.

З Днем Незалежності, Україно, з найголовнішим твоїм днем! 27 років тому країна отримала незалежність, а сьогодні – захищає її щодня. Учора, 23 серпня, внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро і поранено семеро українських воїнів. Така, найвища ціна сьогодні нашої свободи, незалежності, можливості жити під тихим небом, любити, творити,
– йдеться на офіційній сторінці "Океан Ельзи".

Напередодні Святослав Вакарчук анонсував, що ключовими у виступі будуть три нові пісні – концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас". 

"Мені хотілося б, щоб це було коло друзів. Усі 80 плюс тисяч людей", – наголосив Вакарчук.

Концерт розпочали діджей Katro Zauber зі спеціальним сетом українських пісень та учасники колоритного гурту "ДахаБраха". Оголошували виступ вокалістів подружжя телеведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов.

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Пропонуємо Вашій увазі перші фото та відео з заходу.

Зауважимо, що на концерті як самі ОЕ, так і запрошені гості Dakha Brakha підтримали бранця Кремля Олега Сенцова. 

 

#океанельзи

A post shared by Alina Rizhok (@alinarizhok) on

 

Ностальгія #океанельзи #деньнезалежності

A post shared by Дарья Ковнир (@little_unsteady21) on

 

#ОЕ #ОкеанЕльзи

A post shared by Микола Нагула (@mikola_nagula) on

 

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A post shared by Olga Yakushkova (@olya_yakush) on

 

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A post shared by Ксенія Хрячко (@khriachkokseniia) on

 

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A post shared by Ярослав (@atlant1201) on

 

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A post shared by Татьяна Близнюк (@t_bliznyk) on

 

Теги: LifeStyle Океан Ельзи Музика Новини Києва Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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