Грандіозний концерт Океан Ельзи у Києві: перші фото та відео
Традиційно на День Незалежності України, 24 серпня, популярний гурт "Океан Ельзи" дав концерт у Києві на НСК "Олімпійський".
Один з найвідоміших вітчизняних гуртів "Океан Ельзи" провів грандіозний концерт. Зауважимо, що це був перший концерт гурту після майже річної концертної паузи.
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Що цікаво, під час виступу "Океан Ельзи" транслювали спеціальні ролики, які підкреслювали зміст пісень.
Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/orel_viktoriia/
Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/nikolay_hudoy/
Перед концертом гурт привітав шанувальників з Днем Незалежності України на своїй сторінці в Instagram.
З Днем Незалежності, Україно, з найголовнішим твоїм днем! 27 років тому країна отримала незалежність, а сьогодні – захищає її щодня. Учора, 23 серпня, внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро і поранено семеро українських воїнів. Така, найвища ціна сьогодні нашої свободи, незалежності, можливості жити під тихим небом, любити, творити,
– йдеться на офіційній сторінці "Океан Ельзи".
Напередодні Святослав Вакарчук анонсував, що ключовими у виступі будуть три нові пісні – концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас".
"Мені хотілося б, щоб це було коло друзів. Усі 80 плюс тисяч людей", – наголосив Вакарчук.
Концерт розпочали діджей Katro Zauber зі спеціальним сетом українських пісень та учасники колоритного гурту "ДахаБраха". Оголошували виступ вокалістів подружжя телеведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов.
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Пропонуємо Вашій увазі перші фото та відео з заходу.
Зауважимо, що на концерті як самі ОЕ, так і запрошені гості Dakha Brakha підтримали бранця Кремля Олега Сенцова.