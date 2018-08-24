Грандіозний концерт Океан Ельзи у Києві: перші фото та відео

Традиційно на День Незалежності України, 24 серпня, популярний гурт "Океан Ельзи" дав концерт у Києві на НСК "Олімпійський".

Один з найвідоміших вітчизняних гуртів "Океан Ельзи" провів грандіозний концерт. Зауважимо, що це був перший концерт гурту після майже річної концертної паузи.

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Що цікаво, під час виступу "Океан Ельзи" транслювали спеціальні ролики, які підкреслювали зміст пісень.



Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/orel_viktoriia/





Концерт гурту "Океан Ельзи" у Києві / instagram.com/nikolay_hudoy/

Перед концертом гурт привітав шанувальників з Днем Незалежності України на своїй сторінці в Instagram.

З Днем Незалежності, Україно, з найголовнішим твоїм днем! 27 років тому країна отримала незалежність, а сьогодні – захищає її щодня. Учора, 23 серпня, внаслідок бойових дій загинуло п’ятеро і поранено семеро українських воїнів. Така, найвища ціна сьогодні нашої свободи, незалежності, можливості жити під тихим небом, любити, творити,

– йдеться на офіційній сторінці "Океан Ельзи".

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 23 Сер 2018 р. о 10:12 PDT

Напередодні Святослав Вакарчук анонсував, що ключовими у виступі будуть три нові пісні – концертні версії пісень "В небо жене", "Без тебе" та нова композиція "Скільки нас".

"Мені хотілося б, щоб це було коло друзів. Усі 80 плюс тисяч людей", – наголосив Вакарчук.

Наша нова, фантастична сцена вже чекає на вас. Це варто побачити самому!



Останні квитки на концерт тут https://t.co/41Y7FPczR4 pic.twitter.com/iD0mJFLUwE — Океан Ельзи (@okeanelzy) August 23, 2018

Концерт розпочали діджей Katro Zauber зі спеціальним сетом українських пісень та учасники колоритного гурту "ДахаБраха". Оголошували виступ вокалістів подружжя телеведучих – Катя Осадча та Юрій Горбунов.

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Пропонуємо Вашій увазі перші фото та відео з заходу.

На НСК «Олімпійському» скоро розпочнеться концерт гурту «Океан Ельзи» pic.twitter.com/5b6PjrUbW5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

ЛЕНТА, Я УЖЕ НА ОЛИМПИЙСКОМ И Я ВОЗЛЕ САМОЙ СЦЕНЫ, НАКОНЕЦ-ТО!!!

Правда, ждать О.Е. будем ещё дофига времени, ну ничего, главное, что мечта сбылась, я в первом ряду! pic.twitter.com/wjhQV1iwGl — Hurricane|ОЕ today! (@timelady_97) August 24, 2018

У Києві триває концерт музичного гурту «Океан Ельзи» pic.twitter.com/xoyrLHz4ok — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

На концерті Океан Ельзи і мені подобається pic.twitter.com/Bdnh97gBGZ — Krus (@IamKrus) August 24, 2018

Зауважимо, що на концерті як самі ОЕ, так і запрошені гості Dakha Brakha підтримали бранця Кремля Олега Сенцова.

Олега Сенцова підтримали і «Океан Ельзи», і спеціальний гість концерту Dakha Brakhahttps://t.co/BUhuNLnZ3Y pic.twitter.com/Ho4SyabTcJ — The Village Україна (@thevillageua) August 24, 2018

«Наші в’язні мають бути звільнені» — лідер гурту «Океан Ельзи» під час концерту у Києві присвятив пісню «Коли тобі важко» українським політв'язням Кремля pic.twitter.com/ojX4nlsXPN — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2018

#океанельзи A post shared by Alina Rizhok (@alinarizhok) on Aug 24, 2018 at 1:21pm PDT

Ностальгія #океанельзи #деньнезалежності A post shared by Дарья Ковнир (@little_unsteady21) on Aug 24, 2018 at 1:21pm PDT

#ОЕ #ОкеанЕльзи A post shared by Микола Нагула (@mikola_nagula) on Aug 24, 2018 at 1:16pm PDT

#ое#ОЕ#океанельзи#киев#зараз A post shared by Olga Yakushkova (@olya_yakush) on Aug 24, 2018 at 1:15pm PDT

#ОкеанЕльзи#ДеньНезалежності#ОЕ A post shared by Ксенія Хрячко (@khriachkokseniia) on Aug 24, 2018 at 1:01pm PDT