Корупція на Одеському припортовому заводі: ексдепутату Грановському повідомили про підозру

Колишнього нардепа вважають організатором корупційної схеми. Внаслідок цього Одеський припортовий завод отримав збитків на 93,3 мільйона гривень.

Офіційно у НАБУ не повідомляють ім'я Олександра Грановського.

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Як діяла злочинна схема

За інформацією слідства, народний депутат восьмого скликання організував схему. Вона полягала у тому, що Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива підприємству нижче за ринкові ціни. Згодом ця компанія перепродавала товар іноземцям з реального сектору економіки за конкурентними цінами. Фактичне постачання забезпечував Одеський припортовий завод.

Схема діяла впродовж березня – грудня 2015 року, через неї ОПЗ недоотримав дохід у приблизно 93,3 мільйона гривень. Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми:

довіреній особі екснардепа;

заступнику директора ОПЗ;

начальнику відділу ОПЗ;

власнику компанії-учасниці корупційної схеми.

Зловмисників шукають

Наразі правоохоронці шукають довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми. Щодо самого організатора схеми Грановського, то також невідомо, де він перебуває. Однак депутату оголосили підозру.

Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми, – додали у НАБУ.

Що відомо про Грановського