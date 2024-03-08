Я в Києві, щоб бити на сполох, – міністр оборони Британії про допомогу Україні

Велика Британія серед союзників України та з перших днів повномасштабної агресії підтримує нашу державу. Міністр оборони країни прибув до столиці та закликав до дій.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс опублікував у мережі відео у столиці України. Він наголосив, що світ повинен переконатися, що наша держава виграє цю війну.

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Забезпечити перемогу свободи

За словами Шеппса, він перебуває в Києві, щоб бити на сполох демократичному світу, адже потрібно переконатися, що Україна виграє цю війну.

Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки,

– пояснив він.

Міністр оборони Великої Британії вважає, що тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією. Варто зазначити, що Велика Британія з перших днів підтримує Україну у протистоянні Росії у повномасштабній війні.

Шеппс у Києві: дивіться відео

Шеппс вже висловлювався про повномасштабну війну