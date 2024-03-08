Я в Києві, щоб бити на сполох, – міністр оборони Британії про допомогу Україні
Джерело:Грант Шеппс
Велика Британія серед союзників України та з перших днів повномасштабної агресії підтримує нашу державу. Міністр оборони країни прибув до столиці та закликав до дій.
Міністр оборони Британії Грант Шеппс опублікував у мережі відео у столиці України. Він наголосив, що світ повинен переконатися, що наша держава виграє цю війну.
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Забезпечити перемогу свободи
За словами Шеппса, він перебуває в Києві, щоб бити на сполох демократичному світу, адже потрібно переконатися, що Україна виграє цю війну.
Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки,
– пояснив він.
Міністр оборони Великої Британії вважає, що тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією. Варто зазначити, що Велика Британія з перших днів підтримує Україну у протистоянні Росії у повномасштабній війні.
Шеппс у Києві: дивіться відео
Шеппс вже висловлювався про повномасштабну війну
- Російський президент Владімір Путін не може виграти війну проти України. Втім, він й не може знайти спосіб вийти з неї. Водночас Київ Путін хотів взяти "блефом". Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шеппс.
- Український народ не повівся на "блеф" та не дозволив Росії перемогти. За словами Шеппса, союзники теж цього не допустять.
- Він наголосив, що війна поглинає зброю і людей з жахливою швидкістю, але ми повинні залишатися непохитними. До того ж Шеппс назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".