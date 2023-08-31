Він був "мотором" у різних міністерствах, – військовий експерт оцінив наступника Воллеса

У Великої Британії новий міністр оборони – Грант Шеппс. Та він – досвідчений бюрократ, який працював на провідних посадах у щонайменше 5 міністерствах країни, а також в попередніх урядах.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що Шеппс знає політику держави. До слова, його попередник Бен Воллес очолював міністерство оборони Великої Британії за трьох прем'єрів.

До теми Потужна допомога Україні та історія з Amazon: чим запам'ятався Бен Воллес

"Очевидно, що він (Грант Шеппс – 24 Канал) був "мотором" у різних міністерствах для реалізації цієї політики. Він повністю поділяє всі ті цінності, що стосуються, зокрема, і України", – наголосив Кузан.

Унікальний прецедент

Голова Українського центру безпеки зауважив, що не варто хвилюватися через перестановку в правлячій Консервативній партії Великої Британії.

Мовляв, навіть, якщо вибори були б завтра,змінилася б політична сила, і Лейбористська партія сформувала б новий політичний кабінет, то її публічна декларація все одно спрямована на підтримку України.

Маємо у Великої Британії досить унікальний прецедент – такий приклад для інших країн – що означає стала національна політика щодо Росії, України, російської агресії. Тому, це дуже добре,

– зауважив Сергій Кузан.

Він додав, що рідко в країнах континентальної Європи усі чинні провідники держави мають однаковий погляд та позицію. Тоді Україні не треба хвилюватися, що якісь агенти впливу Росії або люди з ізоляціоністськими настроями прийдуть до влади та змінять політику.

Чому Бен Воллес пішов у відставку: дивіться відео

Новий міністр оборони Великої Британії та його підтримка України