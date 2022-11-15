Херсон змусив передумати: США вже не виключають передачі Україні безпілотників Gray Eagle

Донедавна у США була категорична позиція щодо надання Україні безпілотників Gray Eagle. Однак після успіхів українських воїнів на Півдні, у Вашингтоні все ж почали обмірковувати цей варіант.

Після звільнення Херсона в адміністрації президента почали розглядати варіанти надання безпілотників Gray Eagle, хоча раніше у Вашингтоні говорили, що не надаватимуть їх.

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Що ускладнює передання безпілотників

За даними ЗМІ, у США зараз розглядають питання модифікації безпілотника Gray Eagle. Річ у тім, що у США побоюються того, що росіяни можуть збити безпілотник та вивчити його. Американські чиновники, з якими спілкувалося видання відзначили, що у Gray Eagle є певні деталі, потрапляння в руки росіян яких було б небезпечним. Уточнювати, про що саме йде мова, чиновник відмовився.

То ж, ймовірно, модифікація стосуватиметься саме того, як замінити ті елементи, потрапляння яких до росіян було б небажаним. Та модифікація потребує часу, то ж в найближчій перспективі США не надаватимуть Gray Eagle, поки тривають роботи над змінами технологій.

Варто відзначити, що ще у березні видання The Wall Street Journal повідомляло, що секретні компоненти озброєння вилучили з переносного ЗРК Stinger, перш ніж передати Україні. То ж досвід певних змін та свого роду модифікацій через побоювання потрапляння технології у руки росіян у США вже є.

Однак і побоювання щодо ескалації, які були раніше, у США також залишаються. Хоча факт роботи над безпілотниками для перспективи їхньої передачі після звільнення Херсона показують, що сила ЗСУ вражає не тільки українців, але й наших партнерів.

Відзначимо, що напередодні у Вашингтоні озвучували позицію, що надання безпілотників Gray Eagle може призвести до ескалації, адже безпілотник має середню дальність – до 370 кілометрів. Тобто тут ситуація, як і з ракетами ATACMS – США мають побоювання, що ця зброя може бути використана для ударів по Росії, чого у Вашингтоні не бажають.

Що відомо про безпілотник Gray Eagle

Це багатоцільовий тактичний безпілотний літальний апарат зі збільшеною дальністю польоту розроблений на замовлення Армії США на основі MQ-1 Predator. Розробка почалася у 2002 році й з того часу безпілотник зазнав численних модифікацій.

Основні характеристики:

довжина – 8,5 метра;

висота – 2,1 метра;

розмах крил – 17 метрів;

радіус дії – 370 кілометрів;

максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину;

тривалість польоту – до 36 годин (на висоті до 7 620 метрів);

максимальна висота польоту – 8 850 метрів;

Безпілотник здатен переносити одночасно 4 крилаті ракети "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire та керовані авіаційні бомби GBU-44/N Viper Strike на 4 підкрилових пілонах.

Джерело: Це багатоцільовий тактичний безпілотний літальний апарат зі збільшеною дальністю польоту розроблений на замовлення Армії США на основі MQ-1 Predator. Розробка почалася у 2002 році й з того часу безпілотник зазнав численних модифікацій.Основні характеристики:довжина – 8,5 метра;висота – 2,1 метра;розмах крил – 17 метрів;радіус дії – 370 кілометрів;максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину;тривалість польоту – до 36 годин (на висоті до 7 620 метрів);максимальна висота польоту – 8 850 метрів;Безпілотник здатен переносити одночасно 4 крилаті ракети "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire та керовані авіаційні бомби GBU-44/N Viper Strike на 4 підкрилових пілонах.Джерело: АрміяInform

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